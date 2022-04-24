Русский православный мужской хор Австралии поздравляет наших слушателей со Светлой Пасхой

Russian Orthodox Male Choir of Australia

Russian Orthodox Male Choir of Australia Source: Supplied by Nektariy Kotlaroff

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Специально для слушателей SBS Russian руководитель хора Нектарий Котляров записал поздравление.

"От имени Русского православного мужского хора Австралии хотел поздравить всех слушателей SBS Russian с великим праздником Воскресения Господа Бога и Спасителя Нашего Иисуса Христа", - сказал Нектарий в своем обращении, которое можно послушать в плеере наверху страницы.

Он поделился словами предстоятеля Украинской Православной Церкви митрополита Онуфрия:

"Православное Воскресение Христово - это праздник торжества, победы добра над злом, правды над неправдой, света над тьмой. Воскресение Христово - это вечная Пасха, в которой Христос Наш Спаситель и Господь перевел нас от смерти к жизни, от ада в рай. Пусть свет жизни, просиявший от живоносного гроба, освещает наш разум и дает нам силу любить Бога и любить друг друга, чтобы мы сегодня, Воскресение Христово празднуя, поклонились смиренно Гостоду Святому Иисусу и вместе запели победную песнь Святой Пасхи. Христос воскресе из мертвых, смертию смерть поправ и сущим во гробех живот даровав!"
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