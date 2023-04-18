Рамадан и Ураза-байрам: Как соблюдают и празднуют в Австралии?

Key Points Рамадан — святой месяц в исламе, в течение которого мусульмане соблюдают пост от рассвета до заката.

Ураза-Байрам (Ид-аль-Фитр) — это трехдневное празднование по окончании поста.

Мусульмане Австралии привносят особенности своих национальных культур в празднование Ид-аль-Фитр.

Понимание и уважение религий и культур — это фундаментальный аспект сплоченного многокультурного общества.





Задумывались ли вы когда-нибудь, что значат для исламской культуры Рамадан и Ураза-Байрам — он же Ид-аль-Фитр на арабском?





В Австралии проживает более 800 000 из почти двух миллиардов мусульман мира. В преддверии конца Рамадана и накануне Ураза-Байрама разбираемся — как они соблюдаются и празднуются в Австралии.



The Islamic Hijri calendar, is based on the cycles of the moon around the Earth. Credit: Pixabay

Рамадан — что это?

Рамадан — это девятый месяц исламского лунного календаря. В этот период мусульмане — но только взрослые и те, кому позволяет здоровье — обязаны поститься от рассвета до заката.





Ассоциативный профессор Зулейха Кескин — заместитель главы Центра исламских исследований и цивилизации в Университете Чарльза Стёрта в Мельбурне.





Она говорит, что для мусульман Рамадан — время важного процесса познания, развития и дисциплины.



Рамадан считается самым священным месяцем в году для мусульман. Это особенный месяц. Ассоциативный профессор Зулейха Кескин, заместитель главы Центра исламских исследований и цивилизации в Университете Чарльза Стёрта

Исламский календарь, также известный как календарь Хиджры, основан на циклах движения Луны вокруг Земли. Поскольку он на 10-12 дней короче солнечного года, даты исламских праздников различаются.





В этом году священный месяц Рамадан приходится на период с 22 марта по 20 апреля.



A meal with loved ones during Ramadan. Source: iStockphoto / PeopleImages/Getty Images/iStockphoto

Почему мусульмане соблюдают пост?

Пост — ас-саум по-арабски — это одини из «пяти столпов ислама». Они включают исповедание веры, молитву, милостыню, пост и хадж или паломничество.





Во время поста мусульмане обязаны воздерживаться от курения, сексуальных отношений, споров, аморальных поступков или выражения гнева.





Поощряются дополнительные практики поклонения — такие как молитвы, чтение и понимание Корана, — и благотворительность. Многие мусульмане посещают мечети после разговения, на арабском — «ифтар».





Профессор Карима Лаашир — директор Центра арабских и исламских исследований Австралийского национального университета. Профессор Лашир говорит, что Рамадан — это больше, чем просто воздержание от еды и питья.





«Это месяц духовности, месяц воссоединения со своей Верой и Богом, в тесной связи с ним и в поклонении ему» — поясняет профессор Лашир.



В течение этого месяца мы заново учимся состраданию, учимся понимать потребности людей, которые бедны, которые не могут позволить себе есть, и пытаемся восстановить связь с окружающим миром. Профессор Карима Лаашир, директор Центра арабских и исламских исследований Австралийского национального университета

Профессор Лаашир отмечает, что пост является не только формой молитвы и религиозным долгом, но и полезен для здоровья.





«С точки зрения здоровья, это очень полезно, потому что это помогает регулиовать обмен веществ в организме, очищает организм от любой токсичности. Доказано, что это полезный процесс. Из других похожих примеров — в Австралии также известно о прерывистом голодании и о том, как это важно для тела».



Healthy adult Muslims are required to fast from dawn to dusk during Ramadan. Source: Moment RF / Jasmin Merdan/Getty Images

Что такое Ураза-Байрам (Ид-аль-Фитр)?

А после того, как мусульмане выдерживают целый месяц поста, наступает Ураза-байрам, на арабском — Ид-аль-Фитр.





В переводе с арабского Ид-аль-Фитр означает «фестиваль» или «пир». В исламском календаре есть два основных праздника: Ид аль-Фитр (он же Ураза-Байрам) и Ид аль-Адха (Курбан-Байрам).





Ид-аль-Фитр празднуется в течение трех дней.



Ид-аль-Фитр — это возможность отпраздновать то, чего человек достиг в течение месяца Рамадан. Ассоциативный профессор Зулейха Кескин — заместитель главы Центра исламских исследований и цивилизации в Университете Чарльза Стёрта

Празднуя Ид-аль-Фитр, мусульмане также обязаны давать милостыню, известную как Закят аль-Фитр, чтобы люди с малым достатком также могли отпраздновать окончание поста.





По словам профессора Лаашир, это также праздник «единения и прощения». Он омолаживает дух сообщества и побуждает мусульман искать прощения.





Также это прекрасная возможность для детей повеселиться, завести новых друзей и познакомиться со своей культурой.



In most Islamic countries, Eid al-Fitr is a public holiday. Source: iStockphoto / Drazen Zigic/Getty Images/iStockphoto Покупка новой одежды, особенно для детей, уборка дома и приготовление особых сладостей и блюд — важная часть подготовки к празднику.





В этом году Ид-аль-Фитр или Ураза-Байрам выпадает на 21 или 22 апреля, в зависимости от позиции Луны. В большинстве исламских стран Ураза-байрам — государственный праздник.





Что касается Ид аль-Адха (Курбан-Байрам), он знаменует собой окончание хаджа или паломничество, а также символизирует согласие Ибрахима подчиниться желанию Бога и принести в жертву своего сына Исмаила.



Members of the Muslim community celebrate Eid al-Fitr, marking the end of the month-long fast of Ramadan with prayer at Lakemba Mosque in Sydney. Source: AAP / DEAN LEWINS/AAPIMAGE

Как мусульмане празднуют Идь-аль-Фитр?

Торжества начинаются со специальной молитвы утром первого дня 10-го месяца по исламскому календарю.





Совместные молитвы проводятся в местных мечетях и общественных центрах. Люди приветствуют друг друга словами «Ид Мубарак».





Люди навещают родственников и друзей, в общинах проходят фестивали и празднования.





«Это семейный праздник, когда все ходят в гости друг к другу, балуют друг друга в течение трех дней — устраивают банкеты, готовят специальные праздничные десерты и блюдах» — добавляет профессор Лашир.





Однако община мусульман в Австралии очень разнообразна. Представители этой конфессии происходят из разных культур и празднуют Идь-аль-Фитр по-разному.



Large crowds filled the Mosque in Lakemba and lined the streets to mark the end of the holy month of Ramadan, Sydney. Source: AAP / JANE DEMPSTER/AAPIMAGE Али Аван — австралиец пакистанского происхождения. Каждый год он особенно занят в это время. Он организует один из крупнейших мультикультурных фестивалей Ид-аль-Фитр в Австралии.





Он говорит, что между мусульманами разного происхождения существуют «огромные» культурные различия. Его работа в качестве председателя Австралийского мультикультурного фестиваля Ид-аль-Фитр состоит в том, чтобы собрать их всех вместе на одно общее празднование.





«Представители разных культур в этот день готовят разную еду и одеваются по-разному. Затем, когда дело доходит до празднования, различия могут быть в мероприятиях или представлениях» — объясняет г-н Аван.



Мы пытаемся собрать разные культуры в одном месте. В этом и есть красота Австралии. Али Аван, Австралийский мультикультурноый фестиваль Ид-аль-Фитр

Профессор Лашир соглашается. По ее мнению, празднование Ид-иль-Фитр в Австралии намного разнообразнее, чем во многих мусульманских странах.



