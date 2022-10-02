Что такое Австралийские войны и почему они не признаны в истории?

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Когда капитан Джеймс Кук впервые прибыл на берега того, что сейчас известно как Австралия, он объявил эту землю Terra Nullius, то есть ничьей землей. На самом деле островной континент был домом для сотен различных наций и кланов Аборигенных людей и жителей островов Торресова пролива — сотен тысяч представителей Коренных народов, которые были немедленно признаны «подданными» Британской Короны.





Это положило начало The Frontier Wars - Пограничным войнам, жестоким конфликтам между Коренными народами и переселенцами, которые ознаменовали основание Австралии. Осознание этой ужасной истории начинается только сейчас





Кинорежиссерка Рэйчел Перкинс - женщина-представительница народов Arrernte и Kalkadoon с европейским бэкграундом- - выпустила телесериал, в котором подробно рассказывается о борьбе Коренных народов, защищавших свои земли от британских поселенцев.



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Это были войны, которые велись в Австралии, и именно из них возникло современное австралийское государство. Кинорежиссерка Рэйчел Перкинс

Такие войны в Австралии велись по всему континенту с момента прибытия первых кораблей в 1788 году и до середины 1930-х годов. Об этих конфликтах не говорили в школе, их даже не признавали войнами до конца 20 века.





Профессор Генри Рейнольдс — один из самых уважаемых австралийских историков и специалист по военному делу. Когда он начал преподавать историю в 1966 году, в учебниках по истории почти не было упоминаний об Аборигенных людях.





“Об Аборигенных людях упоминалось лишь дважды, вскользь, и в алфавитном указателе не было даже записи,” - говорит он.





Смотрите трейлер документального сериала The Australian Wars:



Профессор Рейнольдс говорит, что лишь недавно люди пришли к выводу, что конфликт на самом деле был войной, но не такой, как люди понимают ее в современном мире. Это была партизанская война.





«Был такой взгляд, что они были слишком маленькими и разбросанными, чтобы считать их серьезной войной. Не было ни униформы, ни марширующих солдат… На самом деле никогда не было больших формирований и сражений в классическом смысле, но, тем не менее, это явно была форма ведения войны».





Историк доктор Николас Клементс, еще один эксперт по австралийским Пограничным войнам, соглашается. Он говорит, что это заблуждение является результатом первой и второй мировых войн, изменивших отношение к войне.





Однако подобные крупномасштабные войны необычны в истории человечества.





«Тогда было понимание, что это война, во всех колониальных документах это называлось военным конфликтом, но в 20-м и 21-м веках мы упустили этот момент. И я думаю, что есть также некоторые основные политические причины, по которым многие люди не могут идентифицировать это как войну», - объясняет он.



Frontier conflicts took place across the nation. Source: Supplied / Australian War Memorial И эти политические причины восходят к концепции Terra Nullius и британскому законодательству, объясняет Рэйчел Перкинс.





Британцы объявили, что Аборигенные люди стали гражданами Британии. Таким образом, они "никогда не могли официально объявить войну, потому что это означало бы что они объявляли войну своим гражданам", - говорит она.





«Однако англичане использовали военную силу, чтобы оккупация континента прошла успешно», - добавляет г-жа Перкинс.



Мабо и отмена Terra Nullius

Эти войны могли быть признаны только после того, как провозглашение Terra Nullius было юридически оспорено и отменено в начале 1990-х годов в так называемом знаменательном решении Мабо, когда Высокий суд Австралии признал, что группа жителей островов Торресова пролива во главе с Эдди Мабо владеет землей Мер (остров Мюррей).





«До этого времени считалось, что Аборигенные люди не владеют землей, поэтому борьба не может вестись из-за контроля над землей, потому что у них не было никаких законных прав на землю. После 1992 года и этого суда должно было измениться понимание природы войны, потому что ясно, что речь шла о тех же вопросах, которые всегда касались войн, - о контроле над территорией», - говорит профессор Рейнольдс.



Eddie Mabo with his legal team. Source: SBS Доктор Клементс называет неспособность Британской империи признать право собственности Коренных народов на землю в Австралии исторической аномалией.





«В основе британской колонизации Австралии лежала ошибочная предпосылка. В отличие от всех других стран, колонизированных британцами, здесь, в Австралии, они не признавали суверенитет Коренных владельцев земли. Из-за этого не было никаких договоров, не было никаких попыток договориться с местными народами - и по сей день мы спорим с юридической точки зрения, чтобы понять, каковы их права на землю».





Такая неудача в переговорах привела к жестокому кровопролитию.



Nowhere was resistance to white colonisers greater than from Tasmanian Aboriginal people, but within a generation only a few had survived the Black War. Source: The Conversation / Robert Dowling/National Gallery of Victoria via The Conversation Колониальные записи и археологические свидетельства, обнаруженные группами экспертов, демонстрируют ужасающие масштабы конфликта.





Только в Национальном музее Австралии хранится более 400 останков Аборигенных людей, многие из которых демонстрируют свидетельства смерти в результате казней, обезглавливания и массовых убийств.





Рэйчел Перкинс говорит, что потомки тех, кто выжил, всегда будут помнить об этом.



«Многие представители Аборигенных народов хранили истории. Они передавали истории о том, что случилось с ними, с нами, в наших семьях. Итак, я выросла, зная о резне моего народа в Квинсленде, и я знала о жестоком изнасиловании моей прабабушки и т. д.» Рейчел Перкинс

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Черная война

Black War в Тасмании - Черная война, была самым напряженным пограничным конфликтом в истории Австралии.





В сериале The Australian Wars Рэйчел Перкинс объясняет, что во время Черной войны было убито больше тасманийцев, чем в Корее, Малайзии, Индонезии, Вьетнаме и миротворческих миссиях вместе взятых.





Доктор Николас Клементс говорит, что колониальные власти и поселенцы очень боялись Аборигенных людей.



Historian and author, Dr Nicholas Clements. Source: SBS / NITV News «Сопротивление Аборигенных людей было поразительным. Все знали кого-то в колониальном мире, кто был убит или ранен Аборигенными людьми, чьи фермы были сожжены дотла. Это было абсолютно ужасающе. На самом деле серьезные люди подумывали о том, чтобы покинуть колонию».





Но победили европейцы. Они почти полностью уничтожили Коренных жителей Тасмании.





Конфликт сопровождался сексуальным насилием, говорит доктор Клементс.



Систематические изнасилования и похищения женщин-представительниц Аборигенных народов были настолько распространены, что некоторые историки связывают выживание отдельных Аборигенных народов с сексуальным насилием.





"Эта история начинается с гендерного дисбаланса в колониальных обществах. Так, например, в Тасмании на каждую женщину приходилось 10-12 мужчин. И были эти экзотические обнаженные Аборигенные женщины. Женщины, которых их учили считать недолюдьми и, конечно, людьми, которых им не нужно было уважать.



A nineteenth century engraving of an aboriginal camp - Marmocchi Source: Getty

Специальная полиция

Чтобы подавить сопротивление Аборигенных людей, во многих частях Австралии колонизаторы создали специальную местную полицию с представителями Коренных народов - Native Police , обученную военизированную силу, используемую для сеяния страха. Объясняет профессор Рейнольдс.





«Набирали местных солдат и использовали их в качестве военной силы. Это, несомненно, была главная сила в подавлении сопротивления Аборигенных людей. Такая полиция использовалась в течение 50 лет, по мере того как поселения распространялись по этой огромной колонии».





Мужчинам выдали форму, ружья и лошадей. Доктор Клементс считает, что ими манипулировали белые офицеры, которые использовали их традиционные знания и умение управляться с природой.



Professor Henry Reynolds, historian and author. Credit: Dylan Rivers «Потери, понесенные местной полицией только в Квинсленде, исчислялись десятками тысяч. По оценкам, от 60 до 80 тысяч, я полагаю. Это совершенно ошеломляет и бросает моральную тень на всю эту неприятную историю».





С такой историей Рэйчел Перкинс пришлось столкнуться во время создания документального сериала «Австралийские войны»:





«Я нашла запись, сделанную моей бабушкой, в которой она говорила о резне семьи ее матери, о которой я никогда раньше не слышала, и я никогда не была в том месте, где это произошло, и я так и не узнала, где это произошло, пока не сняла документальный сериал».





Filmmaker Rachel Perkins says making The Australian Wars documentary was an "epic undertaking". Source: SBS Доктор Клементс, чьи предки были поселенцами, считает, что всем австралийцам необходимо преодолеть чувство стыда и пролить свет на несправедливости прошлого:





«Вне зависимости от того, участвовали в этом ваши предки или нет, мы все наследники Аборигенной земли, которая была украдена. Как минимум, мы все должны сыграть свою роль в раскрытии этой истории, в примирении с этой историей и в создании позитивного будущего».



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Почему эти войны не признают в истории?

Профессор Рейнольдс считает, что Австралия - страна, чтящая память своих павших солдат в многочисленных военных мемориалах, - должна открыто признать тот факт, что Пограничные войны имели место и были пронизаны преступными действиями против человечества.





«Как так получилось, что мы не можем признать Австралийские войны?» - спрашивает он.





«В США этого нет, они официально признают все конфликты с [Коренными американцами] войнами. В Новой Зеландии это явно не так, войны с Маори всегда были очень важной частью истории».





Рэйчел Перкинс говорит, что причина этой аномалии проста.





«Австралия — одно из уникальных мест в мире, откуда не уезжали колонисты, — говорит она.



Колонисты или поселенцы, которые приехали с ними, остались у власти, поэтому я думаю, что нации немного сложнее признать или прославить тех, кто защищал землю, потому что колониальные оккупационные силы не ушли!

Доктор Клементс считает, что фразу ‘lest we forget’, обычно используемую в честь павших австралийских солдат, следует распространить и на тех воинов, которые боролись против британской оккупации своих земель.





«Я был бы намного более горд, если бы моя страна мужественно признала свое прошлое, ошибки своих предшественников и полностью посвятила себя исправлению этих ошибок в меру своих возможностей в будущем».





Премьера "The Australian Wars2 состоялась 21 сентября на SBS и NITV.



Смотреть сериал можно на SBS On Demand.

