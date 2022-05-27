Почему этикет Коренных народов важен для всех австралийцев?

An Indigenous performer participates in a smoking ceremony

Source: Cameron Spencer/Getty Images

Get the SBS Audio app

Other ways to listen

Соблюдение правил этикета людей Аборигенных народов и жителей островов Торресова пролива - важный шаг на пути к пониманию и уважению Первых австралийцев и земли, на которой мы живем.

Из этого подкаста вы узнаете:

  • что лежит в основе этикета Аборигенных народов и народов островов Торресова пролива?
  • как приемлемо обращаться к Аборигенным людям, а каких слов лучше избегать?
  • кто такие Старейшины, или Elders?
  • что это за церемонии Welcome to Country и Acknowledgement of Country?
В основе правил этикета Коренных народов лежат этические принципы, они определяют наши рабочие и личные отношения с представителями Аборигенных народов и жителями островов Торресова пролива.

Важно развивать эти отношения, потому что эти люди представляют Коренные народы Австралии. Они хорошо знают землю, на которой живут, и могут научить нас заботиться о ней.

«У нас есть системы верований и культурный этикет, которые восходят к истокам, — говорит Кэролайн Хьюз, Старейшина народа Ngunnawal Австралийской столичной территории и региона. — Они все еще являются частью нашей жизни сегодня, в современной Австралии».

Полную текстовую версию подкаста читайте
здесь
.

Share

Latest podcast episodes

ANA BAND 1.jpg

Знакомьтесь - группа ANA, интернациональный коллектив с верой в большое будущее

SBS Russian news

Новости SBS на русском языке — 29.09.2023

Australia is very wealthy but it still has too many people going without (Getty)

Шокирующий разрыв в уровне благосостояния в Австралии: больше всего страдают люди с низкими доходами

Online -1 (1).jpg

Подкаст про деньги и технологии: первый эпизод