Почему этикет Коренных народов важен для всех австралийцев?

Из этого подкаста вы узнаете:





что лежит в основе этикета Аборигенных народов и народов островов Торресова пролива?

как приемлемо обращаться к Аборигенным людям, а каких слов лучше избегать?

кто такие Старейшины, или Elders?

что это за церемонии Welcome to Country и Acknowledgement of Country?

В основе правил этикета Коренных народов лежат этические принципы, они определяют наши рабочие и личные отношения с представителями Аборигенных народов и жителями островов Торресова пролива.





Важно развивать эти отношения, потому что эти люди представляют Коренные народы Австралии. Они хорошо знают землю, на которой живут, и могут научить нас заботиться о ней.





«У нас есть системы верований и культурный этикет, которые восходят к истокам, — говорит Кэролайн Хьюз, Старейшина народа Ngunnawal Австралийской столичной территории и региона. — Они все еще являются частью нашей жизни сегодня, в современной Австралии».



