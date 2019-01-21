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ሓጸርቲ ጸብጻባት ካብ ኢትዮጵያ

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Feature

Source: SBS Tigrinya

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Published 21 January 2019 at 4:18pm, updated 21 January 2019 at 4:23pm
Source: SBS

ኢትዮጵያ ንስደተኛታት ዝውዕል ካብ ምውናን መሬት ክሳብ መሰል ዜግነት ዝፈቅድ ኣዋጅ ኣፅዲቓ፡፡ መንግስቲ ኢትዮጵያ ኣብ ምዕራብ ኦሮምያ ሰላም ይዘርጉ ነይሮም ኢሉ ዝጠርጠሮም ልዕሊ 800 ሰባት ኣብ ትሕቲ ቀይዲ ከምዘውዓለን ብምግላፅ ደብዳብ ነፈርቲ ነይሩ ንዝብል ግን ክነፅግ ከሎ ግንባር ናፅነት ኦሮሞ ኦነግ ብግዲኡ ነፈርቲ መንግስቲ ኣብ ሰለስተ ቦታታት መጥቃዕቲ ከምዝፈፀማ ኣፍሊጡ፡፡ ነቲጠንቂምዕፃውመስመርጁቡቲኮይኑዝቐነየጎንፂሶማልንዓፋርንክፈትሑኣብፃዕሪከምዘለዉመራሕቲክልቲአንክልላትገሊጾም፡፡ ምውፋር ልዕሊ 21,000 መንእሰያት ትግራይ ኣብ ምሕላው ፀጥታ ክልሎም ብዓርሰ ተበግሶን ካልኦት ዜናታትን

Published 21 January 2019 at 4:18pm, updated 21 January 2019 at 4:23pm
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