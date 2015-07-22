SBS Tigrinya

Interview with Prof Dan connell

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Dan connell

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Published 22 July 2015 at 11:47am, updated 12 June 2022 at 1:43pm
Source: SBS

እቲ ካብ መፋርቕ ሰብዓታት ኣትሒዙ መሓዛን ተደናጋጺን ቃልሲ ህዝቢ ኤርትራ ብምዃን ነቲ ቃልሲ ምስ ዓለም ዘላለየ፡ ብዛዕባ ኤርትራን ቃልሲ ህዝባን ሓያሎ ጽሑፋትን መጽሓፍትን ዘበርከተ ተመራማሪ፡ ጸሓፋይ፡ መምህር ጋዜጠኛነትን ፎቶግራፈርን ዳን ኮኔል ኣብዚ ቀረባ መዓልታት ንመጽናዕታዊ ዑደት ናብ ኢትዮጵያ ኣብ ዝመጸሉ እዋን ምስ ሬድዮ SBS ቃለ መሕትት ኣካይዱ ነይሩ። ትሕዝቶ እቲ ቃለ መሕትት ኣብቲ ካብ 2012 ክሳብ ሕጂ ኣብ ብዙሓት ክፍለ-ዓለማት ምስ ዝርከቡ ኤርትራውያን ስደተኛታት እናተራኸበ ዘካየዶ መጽናዕታዊ ቃለ መጠይቓትን ትዕዝብትታትን ዘተኩር እዩ።

Published 22 July 2015 at 11:47am, updated 12 June 2022 at 1:43pm
Source: SBS
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