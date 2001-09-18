September 18 2001 - The Day Eritrean Free Press Journalists Vanished
Published 19 September 2013 at 3:48pm, updated 20 December 2021 at 11:36am
Source: SBS
ልክዕ ከምዚ እዋን ቅድሚ 12 ዓመት ኣቓልቦ ማሕበረሰብ ዓለም በቲ ኣብ ኒውዮርክ ኣብ ልዕሊ ማንታ ህንጻታት ማእከል ንግዲ ዓለም ዝወረደ ዕንወት ተጨውዩ እንከሎ መንግስቲ ኤርትራ ነቶም ኣብ ኣተሓሕዛ ኲናት ኢትዮ-ኤርትራ ብዘርኣዮ ጉድለት ኣትሪሮም ዝነቐፍዎን መስርሕ ደሞክራሲ ብቕልጡፍ ንኽጅምር ጸቕጢ ዝገበሩሉን ላዕለዎት ሰበ-ስልጣን መንግስቲ ከምኡውን ጋዜጠኛታት ናይ ብሕቲ ፕረስ ተሰዓርቲ!፣ ምልምል ሲ.ኣይ.ኤ.! ዝብሉ ቃላት ኣጠሚቑ ፈለማ ኣብ እምባትካላ ጸኒሑ ድማ ኣብ ዒራዒሮ ከም ዝዳጎኖም ዝዝከር ኢዩ። እዞም 20 ደቂ ተባዕትዮን ሓንቲ ጓለንስተይቲን (11 ሰበስልጣን መንግስቲን 10 ጋዜጠኛታት ናይ ብሕቲ ፕረስን እንተላይ ተሓባበርቶም ተባሂሎም ዝተኣስሩ ልዕሊ 10 ሰባት) ዝርከብዎም እሱራት ድሕሪታ ኣብ ቀይዲ ዝኣተውላ 18 መስከረም 2001 ህጣሞም ጠፊኡ ሽታ ማይ ኮይኖም ኢዮም። መንግስቲ ኤርትራ ክሳብ ሎሚ ብዛዕባ ሃለዋቶም ኮነ ሓፈሻዊ ኩነታት ጥዕናኦም ዝኾነ ይኹን ሓበሬታ ሂቡ ኣይፈልጥን።
Published 19 September 2013 at 3:48pm, updated 20 December 2021 at 11:36am
Source: SBS
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