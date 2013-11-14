The value of education in Eritrea

Ministri of Education Asmara
Published 14 November 2013 at 4:28pm, updated 7 September 2021 at 5:31pm
By Ema
Source: SBS
... ሕብረተሰብ ኤርትራውን ነዚ ኣድማሳዊ ሓቂዚ ካብ ጥንቲ ጥቅምቲ ኣትሒዙ ስለዝግንዘቦ፡ ንዝተማህረ ሰብ ዘኽብርን ንሊቃውንቲ ፍሉይ ማሕበራዊ ቦታ ዝህብን ክቡር ባህሊ ጸኒሕዎ እዩ፡፡ ዘይተማህረ ነየድሕን፡ ዘይተወቕረ ነየጥሕን ዝብል ምስላ፣ ሕብረተሰብ ኤርትራ ንትምህርቲ ዝህቦ ክብርን ኣብ ትምህርቲ ንዘለዎ ኣወንታዊ መረዳእታን ዝገልጽ ቀሊል ኣብነት እዩ፡፡ ኣብዚ እዋንዚ ግን ኣብ ኤርትራ እዚ ንትምህርቲ ዘኽብር ዝነበረ ስልጡን ማሕበራዊ ፍልስፍና እናተባሕጎጎን ኣብ ክንዲ ተማሂርካ ተሰዲድካ ክሓልፈልካ ናይ ምድላይ ኣተሓሳስባ እናገነነን ክኸይድ ዘየስተብሃሉ እንተልዮም ውሑዳት ጥራይ ኢዮም ክኾኑ ዝኽእሉ።
Published 14 November 2013 at 4:28pm, updated 7 September 2021 at 5:31pm
By Ema
Source: SBS
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