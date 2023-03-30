Settlement Guide features

53:34

ቀጥታ ምሉእ ትሕዝቶ ኤስ ቢ ኤስ ትግርኛ (11 ግንቦት 2023)

09:05

ኣብ ማሕበረሰባት ስደተኛታት ስድራቤታዊ ዓመጽ ብምንታይ ክከላኸል ይከኣል?

09:36

ምስ ጎረቤት ዘይምስምማዕ ምስ ዝፍጠር ብኸመይ ይፍታሕ፧ ምንባር ኣብ ኣውስትራልያ

55:39

ቀጥታ ምሉእ ትሕዝቶ ኤስ ቢ ኤስ ትግርኛ ፕኦድካስት (27 ሚያዚያ 2023)

12:41

ብዘይፍታው ወሲባዊ ዓመጽ ወይ ሬፕ ኣጋጢሙ ናብ ፖሊስ ጥርዓን ምስ ቀረበ እንታይ’ዩ ዝጋጥም፧

12:18

ንጾታዊ ርክብ ፍቓደኛ ምዃን ብኸመይ ይረጋገጽ? (Settlement Guide)

14:52

ኣታለልቲ መንነትኩም ተጠቒሞም ገንዘብኩም ከይወስዱን ብስምኩም ካልእ ተግባራት ከይፍጽሙን ብኸመይ ትከላኸሉ፧ (ምንባር ኣብ ኣውስትራልያ)

10:14

መቕጻዕቲ እንተ መጺእኩም ብኸመይ ክትከፍልዎ ከምዘለኩምን ብዘይምኽፋልኩም ክመጽእ ካብ ዝኽእል ተወሳኺ መቕጻዕቲ ንምድሓን ዝሕግዘኩም ሓበሬታ፥ ምንባር ኣብ ኣውስትራሊያ

55:44

ቀጥታ ምሉእ ትሕዝቶ ፖድካስት ኤስ ቢ ኤስ ትግርኛ (30 መጋቢት 2023)

15:45

ካብ ስደት ወይ ምፍንቓል ዝነቅል ሓዘን እንታይ'ዩ? ከም ሓደ ዓዱ ገዲፉ ዝኸደ/ዝተሰደ ሰብ መጠን ካብ ምምንጣልን ምስኣንን ዝተላዕለ ዝስመዓኩም ሓዘን ክወጸልኩም ይኽእል ዶ፧

10:21

ኣብ ኣውስትራሊያ ብዛዕባ ሓደጋ መኪና ክትፈልጥዎ ዝግብኣኩም ነገራት፡ ዝሓዘ ትሕዝቶ እዩ ዘለዎ።

56:32

ምሉእ ትሕዝቶ ፖድካስት ኤስ ቢ ኤስ ትግርኛ (16 መጋቢት 2023)

1234