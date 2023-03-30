SBS Language
Language
Settlement Guide features
53:34
ቀጥታ ምሉእ ትሕዝቶ ኤስ ቢ ኤስ ትግርኛ (11 ግንቦት 2023)
09:05
ኣብ ማሕበረሰባት ስደተኛታት ስድራቤታዊ ዓመጽ ብምንታይ ክከላኸል ይከኣል?
09:36
ምስ ጎረቤት ዘይምስምማዕ ምስ ዝፍጠር ብኸመይ ይፍታሕ፧ ምንባር ኣብ ኣውስትራልያ
55:39
ቀጥታ ምሉእ ትሕዝቶ ኤስ ቢ ኤስ ትግርኛ ፕኦድካስት (27 ሚያዚያ 2023)
12:41
ብዘይፍታው ወሲባዊ ዓመጽ ወይ ሬፕ ኣጋጢሙ ናብ ፖሊስ ጥርዓን ምስ ቀረበ እንታይ’ዩ ዝጋጥም፧
12:18
ንጾታዊ ርክብ ፍቓደኛ ምዃን ብኸመይ ይረጋገጽ? (Settlement Guide)
14:52
ኣታለልቲ መንነትኩም ተጠቒሞም ገንዘብኩም ከይወስዱን ብስምኩም ካልእ ተግባራት ከይፍጽሙን ብኸመይ ትከላኸሉ፧ (ምንባር ኣብ ኣውስትራልያ)
10:14
መቕጻዕቲ እንተ መጺእኩም ብኸመይ ክትከፍልዎ ከምዘለኩምን ብዘይምኽፋልኩም ክመጽእ ካብ ዝኽእል ተወሳኺ መቕጻዕቲ ንምድሓን ዝሕግዘኩም ሓበሬታ፥ ምንባር ኣብ ኣውስትራሊያ
55:44
ቀጥታ ምሉእ ትሕዝቶ ፖድካስት ኤስ ቢ ኤስ ትግርኛ (30 መጋቢት 2023)
15:45
ካብ ስደት ወይ ምፍንቓል ዝነቅል ሓዘን እንታይ'ዩ? ከም ሓደ ዓዱ ገዲፉ ዝኸደ/ዝተሰደ ሰብ መጠን ካብ ምምንጣልን ምስኣንን ዝተላዕለ ዝስመዓኩም ሓዘን ክወጸልኩም ይኽእል ዶ፧
10:21
ኣብ ኣውስትራሊያ ብዛዕባ ሓደጋ መኪና ክትፈልጥዎ ዝግብኣኩም ነገራት፡ ዝሓዘ ትሕዝቶ እዩ ዘለዎ።
56:32
ምሉእ ትሕዝቶ ፖድካስት ኤስ ቢ ኤስ ትግርኛ (16 መጋቢት 2023)
1
2
3
4
Follow SBS Tigrinya
facebook
Download our apps
SBS Audio
iOS
Android
SBS On Demand
iOS
Android
Listen to our podcasts
SBS Tigrinya
Independent news and stories connecting you to life in Australia and Tigrinya-speaking Australians.
SBS Learn English
The English language and Australian culture.
Get the latest with our exclusive in-language podcasts on your favourite podcast apps.
Watch on SBS
SBS World News
Take a global view with Australia's most comprehensive world news service
Watch now