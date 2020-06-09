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ኣብዚ ቕነ ኣብ ማሕበራዊ መራኸቢታት

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Published 9 June 2020 at 11:08pm
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ኣብዚ መደብ ኣብ ማሕበራዊ መራኸቢታት ቀንዲ ኣዛረብቲ ዛዕባታት እንታይ ከምዝነበሩ ዝጎልሓሉ መደብ እዩ።

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