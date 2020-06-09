ኣብዚ ቕነ ኣብ ማሕበራዊ መራኸቢታት

ኤስ.ቢ.ኤስ ትግርኛOther ways to listen ኣብዚ ቕነ ኣብ ማሕበራዊ መራኸቢታትPlay10:50ኤስ.ቢ.ኤስ ትግርኛOther ways to listen Source: SBSGet the SBS Radio appOther ways to listenApple PodcastsGoogle PodcastsSpotifyDownload (19.86MB)Published 9 June 2020 at 11:08pmSource: SBS ኣብዚ መደብ ኣብ ማሕበራዊ መራኸቢታት ቀንዲ ኣዛረብቲ ዛዕባታት እንታይ ከምዝነበሩ ዝጎልሓሉ መደብ እዩ።Published 9 June 2020 at 11:08pmSource: SBS ብውልቀ ሰባት ዝብገስ ሃይማኖታውን ዓሌታዊን ዛዕባ ንሰባት ይፈላሊጉዳይ ስዉኣትን መዓልቲ ሰማእታት ኤርትራኮሮና ቫይረስShareLatest podcast episodesእንቋዕ ናብ ልደት ኢየሱስ ክርስቶስ ብሰላም ኣብጽሓና! ትርጉሙ፣ ኣገባቡን ዕላምኡን ግን ንፈልጦ ዲና፧ መብርሂ ካብ መራሕቲ ሃይማኖትቀጥታ ፈነወ ምሉእ ትሕዝቶ ፖድካስት ኤስ ቢ ኤስ ትግርኛ (05/01/2023)'ህወሓት ካብ መዝገብ ሽበራ ክወጽእን ኣብ ልዕሊ መራሕቱ ቀሪቦም ዝነበሩ ገበናዊ ክስታት ክቋረጹን እዮም' - ሬድዋን ሑሰይን'ሮናልዶ ዝበለጸ ተጻዋታይ ኣብ ዓለም ስለዝኾነ ዝለዓለ ደሞዝ ይግብኦ'ዩ' - ጋንታ ኣልናስር