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Avustralya’da öğrencilerin yazı yazma becerileri standartların çok gerisinde

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A student writes on a worksheet (AAP).jpg

Close-up of girl's hand writing numbers on paper Credit: Photographer: Ryan Stuart/MOODBOARD

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Published 24 October 2022 at 8:58am
By John Baldock
Presented by Nejat Başar
Source: SBS

Avustralya Eğitim Araştırmaları Kurumu’na göre okullarda eğitim standartları düşüyor. Yedi yıllık bir süreçte NAPLAN test sonuçlarını inceleyen araştırmacılar, dokuzuncu sınıf öğrencilerinin çoğunun noktalama işaretlerinin kullanımında üçüncü sınıf seviyesinde olduğunu ortaya çıkardı.

Published 24 October 2022 at 8:58am
By John Baldock
Presented by Nejat Başar
Source: SBS
Öne Çıkanlar
  • Yazım yeteneği konusunda iyi öğrenciler de sıkıntı çekiyor.
  • Dokuzuncu sınıf öğrencilerinin büyük çoğunluğunun noktalama işaretleri kullanımında üçüncü sınıf seviyesinde olduğu belirtiliyor.
  • Eğitim sisteminden ayrılan öğretmen sayısı girenden daha fazla.
Avustralya’nın eğitim sisteminde ciddi bir İngilizce dil bilgisi sorunu var. Avustralya Eğitim Araştırmaları Kurumu’na (Australian Education Research Organisation - AERO)) göre, öğrencilerin çoğu üçüncü sınıftan itibaren zorlanmaya başlıyor.

Dokuzuncu sınıf öğrencilerinin yüzde 85’inin yedinci sınıf seviyesi veya daha altında performans gösterdikleri ortaya çıktı.

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2011 ve 2018 arasındaki NAPLAN sonuçlarına göre, spelling yani kelime bilgisi dışında tüm yazım yeteneklerinde belirgin bir düşüş gözleniyor.

Avustralya Eğitim Araştırmaları Kurumu’nun Genel Müdürü Jenny Donovan, öğretmenlerin eğitimleri sırasında çocuklara yazmayı öğretme konusunda bilgilendirilmeleri gerektiğini söylüyor.

Federal Eğitim Bakanı Jason Clare yazmada ortaya çıkan sıkıntının hemen çözülemeyeceğini, ancak öncelik olduğunu söyledi.

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