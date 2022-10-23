Avustralya’da öğrencilerin yazı yazma becerileri standartların çok gerisinde

Öne Çıkanlar Yazım yeteneği konusunda iyi öğrenciler de sıkıntı çekiyor.

Dokuzuncu sınıf öğrencilerinin büyük çoğunluğunun noktalama işaretleri kullanımında üçüncü sınıf seviyesinde olduğu belirtiliyor.

Eğitim sisteminden ayrılan öğretmen sayısı girenden daha fazla.

Avustralya’nın eğitim sisteminde ciddi bir İngilizce dil bilgisi sorunu var. Avustralya Eğitim Araştırmaları Kurumu’na (Australian Education Research Organisation - AERO)) göre, öğrencilerin çoğu üçüncü sınıftan itibaren zorlanmaya başlıyor.





Dokuzuncu sınıf öğrencilerinin yüzde 85’inin yedinci sınıf seviyesi veya daha altında performans gösterdikleri ortaya çıktı.





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2011 ve 2018 arasındaki NAPLAN sonuçlarına göre, spelling yani kelime bilgisi dışında tüm yazım yeteneklerinde belirgin bir düşüş gözleniyor.





Avustralya Eğitim Araştırmaları Kurumu’nun Genel Müdürü Jenny Donovan, öğretmenlerin eğitimleri sırasında çocuklara yazmayı öğretme konusunda bilgilendirilmeleri gerektiğini söylüyor.



