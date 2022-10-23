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Obeziteye karşı iğne deliğinden geçen çözüm

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Tom Keech is part of a trial of a new technique to help him lose weight (AP).jpg

Tom Keech obezite mücadele kapsamında başlatılan bir klink deneye katıldı.

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Published 23 October 2022 at 5:00pm
By Marcus Megalokonomos
Presented by Nejat Başar
Source: SBS

İğne deliği cerrahi tekniği ile Obez hastalarda açlığa neden olan hormonu bastırmayı hedefleyen doktorlar, olumsuz yan etkileri olan ilaçlar veya açık ameliyatlara bir alternatif geliştirmeye çalışıyor. Dünya Sağlık Örgütüne göre obezite küresel bir sağlık tehdidi.

Published 23 October 2022 at 5:00pm
By Marcus Megalokonomos
Presented by Nejat Başar
Source: SBS
Öne Çıkanlar
  • Her yıl 650 milyon kişinin sağlığına zarar verirken dört milyon kişinin de ölümüne neden oluyor.
  • Imperial College London ve Saint Mary’s Hastanesi’nin beraber yürüttüğü bir klinik deneyde obeziteye karşı çok daha hızlı ancak daha az hasarlı bir tedavi hedefleniyor.
Araştırmacılardan Doctor Robert Thomas bir radyolog. Obezitenin nedenlerinin karmaşık olduğunu söylüyor. Açlık hissinin hormonlarca kontrol edildiğine inanılıyor. Midenin üstünde bir bögleden salınan Ghrelin açlığa neden oluyor ve araştırmacılar Ghrelin salınımını durdurmaya çalışıyor.

Amaç shrelin salınımının sınırlanmasıyla beraber iştahı kontrol altına almak.

Klinik deneyde son derece kapsamlı olan mevcut kilo verme ameliyatları yerine kola şırınga sokuluyor.

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Dr Thomas, ghrelin salınımını önlemek için damarlardan ince bir tel geçirilip midenin üstüne ulaşıldığını söylüyor.

Klinik deneyin etkili olup olmadığını anlamak için deneklerin yarısına tam tedavi uygulanırken diğer yarısına placebo adı verilen etkisiz madde verilecek.

Bu klinik deney açık yapılan bariatrik ameliyatlara alternatif geliştirmek için yürütülüyor.
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