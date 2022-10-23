Obeziteye karşı iğne deliğinden geçen çözüm

Öne Çıkanlar Her yıl 650 milyon kişinin sağlığına zarar verirken dört milyon kişinin de ölümüne neden oluyor.

Imperial College London ve Saint Mary’s Hastanesi’nin beraber yürüttüğü bir klinik deneyde obeziteye karşı çok daha hızlı ancak daha az hasarlı bir tedavi hedefleniyor.

Araştırmacılardan Doctor Robert Thomas bir radyolog. Obezitenin nedenlerinin karmaşık olduğunu söylüyor. Açlık hissinin hormonlarca kontrol edildiğine inanılıyor. Midenin üstünde bir bögleden salınan Ghrelin açlığa neden oluyor ve araştırmacılar Ghrelin salınımını durdurmaya çalışıyor.





Amaç shrelin salınımının sınırlanmasıyla beraber iştahı kontrol altına almak.





Klinik deneyde son derece kapsamlı olan mevcut kilo verme ameliyatları yerine kola şırınga sokuluyor.





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Dr Thomas, ghrelin salınımını önlemek için damarlardan ince bir tel geçirilip midenin üstüne ulaşıldığını söylüyor.





Klinik deneyin etkili olup olmadığını anlamak için deneklerin yarısına tam tedavi uygulanırken diğer yarısına placebo adı verilen etkisiz madde verilecek.



