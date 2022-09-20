Australian Wars (Avustralya Savaşları) nedir, tarih neden tanınmıyor?

İÇERİK UYARISI: Bu yazı ve podcast, içeriğindeki şiddet ögeleri nedeniyle bazı kişileri rahatsız edebilir.

Kaptan James Cook, bugün Avustralya olarak bilinen kıyılara ayak bastığında, bu uçsuz bucaksız toprakları 'Terra Nullius', yani kimseye ait olmayan diyar ilan etti. Oysa ki, bu ada kıtada yüzlerce farklı Aborijin ve Torres Boğazı Adalısı kabile ve ulusu yaşıyordu. Bu insanlar anında İngiliz Krallığının ‘tebası’ olarak kabul edildi.





Böylece, yerlilerle yerleşimciler arasında, Avustralya’nın temelini atan şiddetli çatışmaları tetikleyen Frontier Wars başlamış oldu. Bu tarih, daha yeni tanınmaya başlanıyor.





Yarı Avrupalı, yarı Arrernte ve Kalkadoon kabilesinde film yapımcısı Rachel Perkins, yerlilerin İngiliz yerleşimcilere karşı topraklarını savundukları “The Australian Wars” adlı belgeselinde, bu mücadeleyi anlatıyor.



Advertisement

Bu savaşlar Avustralya’da oldu ve bugünkü modern Avustralya bu savaşlar temelinde şekillendi. Rachel Perkins, Film yapımcısı

Avustralya savaşları, ilk kafilenin 1788’de gelmesiyle başladı ve 1930 yılı ortalarına kadar, kıtanın her yerinde yaşandı. Ancak bu savaşlar okullarda ders olarak işlenmedi; hatta 20. Yüzyılın sonuna kadar savaş olarak bile kabul edilmedi.





Avustralya’nın en saygın savaş tarihçilerinden Profesör Henry Reynolds, 1966 yılından bu yana tarih dersleri veriyor. O zamanlar tarih kitapları Aborijinlerden bahsetmezdi. Reynolds, “kitapta Aborijin kelimesi sadece iki kez geçiyordu. Kelime indexte yer almamıştı bile,” diyor.





Australian Wars’ın tanıtım filmini izleyin:



Reynolds, 20 Yüzyıl ortalarında Frontier Wars’ın tam bir savaş olarak kabul edilmemesinin, çatışmaların gerilla savaşına benzemesine bağlıyor.





Reynolds, “Çok küçük olarak görülüyordu. Üniformalı askerler yoktu. Uygun adım yürüyen askerler yoktu… Klasik ordu ve savaş yoktu. Ancak bir tür savaş olduğu da kesindi,” diyor.





Australian Frontier Wars konusunda bir diğer uzman tarihçi Dr. Nicholas Clements, Birinci ve İkinci Dünya Savaşlarının, savaş anlayışını değiştirdiğine işaret ediyor. Ancak bu büyüklükte savaşlar da, insanlık tarihinde sık görülen savaşlar değil.





Dr Clements, “O zaman savaş deniyordu. Tüm koloni belgelerinde savaş diye geçiyor. Ancak 20 ve 21. Yüzyılda perspektif değişti. Ayrıca, savaş olarak adlandırılmamasının altında bazı siyasi nedenler de olduğunu sanıyorum,” diyor.



Frontier conflicts took place across the nation. Source: Supplied / Australian War Memorial Siyasi nedenler, İngiliz yasaları ile Avustralya’nın ‘Terra Nullius’ ilanı arasındaki çelişkiden kaynaklanıyor. Aborijinler, Kraliyetin ‘tebası’ ilan edilmişti. “Bu nedenle,” diyor Rachel Perkins, “Kraliyet, kendi vatandaşlarına karşı savaş ilan edemezdi. Yine de İngilizler kıtanın işgalinin başarıyla tamamlanması için askeri güç kullandılar,” diye ekliyor.



Mabo ve 'Terra Nullius'un iptali

Avustralya Savaşları, ancak Mabo kararı olarak bilinen kararla ‘Terra Nullius’un 1990’larda iptali ardından tanınmaya başlandı.





Prof Reynolds, “O zamana kadar, bakış açısı resmi bir tapusu olmayan Aborijinlerin toprağın sahibi olmadığı, dolayısıyla kavganın, toprağın kime ait olduğu kavgası olamayacağı yönündeydi. 1992’deki kararla savaşın doğası değişmek zorundaydı; çünkü savaşın da nedeni olan konu belliydi: toprağın kime ait olduğu,” diyor.



Eddie Mabo with his legal team. Source: SBS Dr Clements, Avustralya toprağının yerlilere ait olduğunu tanımamanın, Britanya İmparatorluğunun tarihi bir kanunsuzluğu olduğuna işaret ediyor.





Dr Clements, “Avustralya’nın sömürgeleştirilmesinde Britanya sömürgeciliğinin kalbindeki bu özürlü terim yatıyor. Britanya, sömürgeleştirdiği diğer ülkelerin aksine, Avustralya yerlilerinin egemenliğini tanımadı. Bu nedenle bir anlaşma imzalanmadı, yerlilerle pazarlık girişimi olmadı. Bu nedenle bugün, hukuki olarak onların toprak haklarını anlamakta zorlanıyoruz,” diye ekliyor.





Anlaşma yoluna gitmemek, kan banyosunun yolunu açtı.



Nowhere was resistance to white colonisers greater than from Tasmanian Aboriginal people, but within a generation only a few had survived the Black War. Source: The Conversation / Robert Dowling/National Gallery of Victoria via The Conversation Koloni resmi kayıtları ve uzman ekiplerin arkeolojik araştırma bulguları, çatışmaların çapının korkunç boyutlarını ortaya koyuyor.





Sadece Avustralya Ulusal Müzesi’nde 400’den fazla Aborijin’in cesedi bulunuyor. Bunların pek çoğunda infaz edildikleri, kafalarının kesildiği ve katliama uğradıklarının kanıtı görülüyor.





Rachel Perkins, hayatta kalanların bunları unutmayacağını söylüyor.



Çok sayıda Aborijin, tarihi taşıyor. Aborijinler, onlara, bize, ailelerimize ne olduğunu bize aktarıyor. Queensland’da halkıma yapılan katliamları öğrenerek büyüdüm. Büyük büyükanneme şiddet uygulayarak tecavüz edildiğini biliyorum. Rachel Perkins

Siyah Savaş

Tazmanya'nın Siyah Savaşı (1824-1831), Avustralya tarihindeki işgal savaşlarının en çetinlerinden biridir.





Rachel Perkins , Australian Wars dizisinde, “Tazmanya’daki Siyah Savaş’ta Kore’de, Malezya’da, Endonezya’da Vietnem’da ölen Tazmanyalı barış Gücü askerlerinin toplamından daha fazla Tazmanyalı öldü,” diyor.





Dr Nicholas Clements, bu savaş boyunca iki tarafın da uyguladığı şiddetin derecesini, koloni yöneticileri ve beyaz yerleşimcilerin “kanını donduran” seviyede diyerek tarif ediyor.



Historian and author, Dr Nicholas Clements. Source: SBS / NITV News Clements, “Tazmanya’da Aborijin direnişi çok çetindi. Kolonide yaşayan herkes Aborijinler tarafından öldürülen, yaralanan veya çiftliği yakılan birini tanıyordu. Çok korkutucuydu,” diyor.



İşin gerçeği şu ki, ciddi kişiler koloniyi terk edip gitmeyi düşünüyordu. Dr Nicholas Clements, Avustralyalı Tarihçi.

Ama Avrupalılar galip geldi, Tazmanya yerlilerinin nerdeyse tamamını ortadan kaldırdılar.





Uygulanan cinsel şiddet çatışmaları şiddetlendirdi.





Clements, “Şiddetin ateşleyicisi, ateşi başlatan kıvılcım, cinsel şiddet oldu,” diyor.



Aborijin kadınların kaçırılması ve sistemik tecavüz oldukça yaygındı.





Clements, “Bugün Tazmanya’da ataları Aborijin olanların sayısı bir elin parmaklarını geçmez. Tamamen ortadan kaldırıldılar,” diyor.



A nineteenth century engraving of an aboriginal camp - Marmocchi Source: Getty

Ateşe karşı ateşle savaş

Avustralya’nın pek çok yerinde Aborijin direnişini kırmak için yerlilerden oluşan ‘Native Police’ (Yerli Polisi) kuruldu. Bu ekip eğitim almış terör uygulayan paramiliter bir kuvvetti.





Profesör Reynolds, “Yerlileri askere alıyorsunuz. Bunları askeri güç olarak kullanıyorsunuz. Bu güç hiç kuşkusuz, Aborijin direnişini kıran en büyük güç oldu,” diyor.





Yerli Polise üniforma giydirildi, silahlandırıldı ve at verildi. Clemens’e göre bu kuvvetler beyaz görevliler tarafından istismar edildi. Beyaz görevliler Aborijinlerin bilgilerini, özellikle ormanlık alanda takip ve ormanda yol bulma ve hayatta kalma becerilerini kullandı.



Professor Henry Reynolds, historian and author. Credit: Dylan Rivers Clements, “Sadece Queensland’da bu yerli polisi binlerce, onbinlerce kişiyi öldürdü. Rakam bana göre 60 ila 80 bin. Yapılan işin ahlakı çok tartışma götürür,” dedi.





Bütün bu tarih, belgesel yapımcısı Rachel Perkins’in Australian War dizisinde ele alınıyor.





Rachel Perkins, “Büyükannem tarafından yapılan bir kayıt buldum. Daha önce hiç duymadığım, daha önce hiç gitmediğim bir yerde, annesinin ailesine uygulanan katliamı anlatıyordu. Oraya ilk kez bu belgeseli yapmak için gittim,” dedi.



Filmmaker Rachel Perkins says making The Australian Wars documentary was an "epic undertaking". Source: SBS Ataları da beyaz yerleşimci olan Dr Clements, tüm Avustralyalıların utanma duygusundan arınıp, geçmiş adaletsizlikleri ortaya çıkarması gerektiğine inanıyor.





Dr Clements, “Atalarımızın bu işlere karışmış olup olmaması önemli değil, hepimiz çalınmış bu Aborijin topraklarının mirasçısıyız. Hepimiz tarih bağlamında en azından tarihin ortaya çıkmasında ve olumlu bir gelecek için rol oynamalıyız,” diyor.



Canberra, ACT, Australia - July 12, 2014: Credit: iStock Editorial

Bu tarih neden anılmıyor?

Profesör Reynolds, ulus olarak ölen askerlerini çok sayıda savaş anıtı ile onurlandıran Avustralyanın, İşgal Savaşlarını da açıkça tanıması ve insanlığa karşı suç işlendiğini kabul etmesi gerektiğine inanıyor.





Reynolds soruyor: “Nasıl olur da biz Avustralya savaşlarını tanımayız?”





“Durum ABD’de böyle değil. Orada Amerikan yerlileri ile tüm çatışmalar resmen savaş olarak tanınıyor. Yeni Zelanda’da da Maori savaşları, daima tarihin önemli bir parçası oldu.”





Rachel Perkins’e göre bu anormal durumun basit bir nedeni var:





“Avustralya, sömürgecilerin koloniyi terk etmediği dünyadaki tek ülke.”



Sömürgeciler veya yerleşimciler iktidarda kalmayı sürdürdü, bu nedenle sanırım sömürgeci işgalci güçler ayrılmadığı için ulusun kabul etmesi ve ülkeyi savunanları kutlaması biraz zor!

Dr Clements, Avustralya’da savaşta ölen askerleri anmak için yaygın olarak kullanılan ‘lest we forget’ (unutmayacağız) ifadesinin, Britanya işgalcilerine karşı topraklarını savunan savaşçılar için de kullanılması gerektiğini söylüyor.





Clements, “Eğer ülkem, kendi geçmişinde atalarının yaptığı yanlışlıkları cesaretle kabul eder ve gelecekte, mümkün olduğunca düzelteceği konusunda kararlı olduğunu gösterirse, ben de ülkemle daha da gurur duyarım. Çocuklarımın gittikleri yerlerde gerek anıtlarla, gerek çifte isimlerle Aborijinliğin var olduğu ve kabul edildiğini görmesini isterim,” diyor.





The Australian Wars dizisi 21 Eylül saat 19.30’da SBS ve NITV’de yayınlanacak.





Dizi, bu önemli konunun daha fazla Avustralyalı tarafından bilinmesini sağlamak amacıyla SBS On Demand’da 5 dilde izlenebilecek. Bu diller: Simplified Çince, Traditional Çince, Arapça, Vietnamca ve Korece.



