EYT ile emeklilikte göçmenlere bir iyi, bir de kötü haber!

EYT ile emeklilik EYT ile emeklilik düzenlemesi henüz TBMM’den geçmedi.

Yurt dışında yaşayan ve çalışanlar EYT düzenlemesinden faydalanabilecek.

EYT emekliliği için yurt dışı borçlanması yapacaklar ise bu konuda o kadar şanslı değil!

EYT yani "emeklilikte yaşa takılanlar" için yapılacak yasal düzenleme Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan tarafından açıklandı. EYT için çıkarılan düzenleme, işe giriş tarihi 1999 öncesinde olanların emeklilik yaşını öne çekiyor.



Tasarının meclisten geçerek yasalaşması beklenirken, yurt dışında yaşayanların aklında pek çok soru var...





EYT düzenlemesi göçmenleri kapsayacak mı?



EYT kapsamına girenler, yurt dışı borçlanması yaparak emekli olabilecek mi?



Yurt dışında yaşayıp da, EYT kapsamında emekli olanlar emekli maaşlarını kesintisiz alabilecek mi?



