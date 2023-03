Ukraine Today - 1-03-2023

In Kherson region, two people were killed and a woman was injured as a result of Russian shelling on Tuesday, February 28. This is said in a statement by the Kherson Regional Prosecutor's Office published on Telegram, Ukrinform reports.





Since September, the Armed Forces of Ukraine have shot down about 650 missiles and 650 Iranian kamikaze drones used by Russian troops to attack Ukrainian territories. – Yurii Ihnat, Spokesman for the Air Force Command of UA Armed Forces





On February 27, Ukrainian missile troops and gunners hit a Russian command post, 2 locations with Russian soldiers, and 2 enemy anti-aircraft defense positions. – General Staff of the Armed Forces of Ukraine





Total combat losses of Russian aggressors in Ukraine from 24 February 2022 to 28 February 2023 (approximation): 149240 troops; 3388 tanks; 6630 armored vehicles; 2383 artillery systems; 478 MLRS; 247 anti-aircraft warfare systems; 300 aircraft; 288 helicopters; 5252 military auto vehicles and fuel tanks; 18 military boats; 2051 tactical UAVs; 230 special military equipment; 873 cruise missiles. – General Staff of the Armed Forces of Ukraine





The US government transferred the first tranche of direct budget aid to Ukraine worth $1,2 billion. It is the first tranche of about $10 billion in direct budget support that the United States will provide to Ukraine in the coming months. – Janet Yellen, Secretary of the US Department of the Treasury.





Secretary-General of the Organization for Economic Cooperation and Development Mathias Cormann, who is on a visit to Ukraine. Credit: The Presidential Office of Ukraine. З 11 вересня, відколи росіяни почали бити по критичній інфраструктурі України, сили протиповітряної оборони України збили близько 650 крилатих ракет та приблизно стільки ж іранських дронів-камікадзе. Ще чверть від цієї цифри не вдалось збити. Про це в повідомив речник сил протиповітряної оборони Юрій Ігнат. За його словами, інтенсивність нинішніх повітряних атак свідчить про суттєве зменшення запасів ракет у російської армії. Проте, застерігає військовий, старої радянської зброї у російських армійців ще є у достатній кількості. Це загрожує, передусім, жителям прикордонних та прифронтових територій.





Юрій Ігнат також розповів, що Росія має близько 9 розвідувальних літаків А-50. Тому пошкодження одного з них на білоруському аеродромі "Мачулищі" є доволі відчутною втратою для російської армії. Нагадаю, два вибухи на військовому аеродромі "Мачулищі" в Білорусі пролунали днями. У літака А-50 пошкоджено передню і центральну частини, авіоніку і радіолокаційну антену. Росія мала 4 таких літаки. Вартість одного більше 300 млн дол. Відповідальність за вибухи на аеродромі Мачулищі взяли на себе білоруські партизани.



Since the beginning of Russia’s full-scale war against Ukraine, Russian occupiers have forcibly deported more than 16,000 Ukrainian children to the Russian Federation. Prosecutor General Andrii Kostin stated this at a meeting with Council of Europe Commissioner for Human Rights Dunja Mijatović, the press service of the Prosecutor General's Office reports. "One of the most egregious crimes is the forced deportation of Ukrainian children to Russia and Belarus. In May 2022, Putin signed a decree on a simplified procedure for obtaining Russian citizenship for children from Donbas, Zaporizhzhia and Kherson," Mr Kostin noted. Credit: Ukrinform Україна висунула свою кандидатуру до ради керівників Міжнародного агентства з атомної енергії. Підтримати кандидатуру України під час неформальної зустрічі міністрів енергетики та транспорту ЄС у Стокгольмі закликав міністр енергетики України Герман Галущенко. Рада керівників – виконавчий орган МАГАТЕ, який ухвалює рішення, обов'язкові для виконання всіма країнами-членами організації, а отже й Росії.





Нагадаю, в березні 2022 року російські окупаційні угруповання захопили Запорізьку АЕС. Наразі війська РФ регулярно шантажують Україну ядерною катастрофою, періодично обстрілюючи станцію. За даними "Енергоатому", ЗАЕС вже кілька разів була знеструмлена через пошкодження високовольтних ліній.





In Kherson region, two people were killed and a woman was injured as a result of Russian shelling on Tuesday, February 28. This is said in a statement by the Kherson Regional Prosecutor's Office published on Telegram, Ukrinform reports. "A pre-trial investigation has been launched as part of criminal proceedings on the violation of the laws of war, combined with intentional homicide... According to the investigation, on February 28, the Russian army again shelled residential districts of Kherson city and suburban settlements," the report says. Credit: Ukrinform



68 тисяч кримінальних проваджень відкрила Генеральна прокуратура України за фактами воєнних злочинів, вчинених російськими окупантами протягом року війни. Щодня додаються до 200 нових проваджень. І дані не включають велику кількість злодіянь на окупованих територіях. Про це розповіла в ефірі Українського Радіо голова правозахисниця Тетяна Печончик.









Про це і більше слухайте тут: sbs.com.au/language/ukrainian





Підписуйтеся на наш подкаст за посиланням SBS Ukrainian т а слухайте найсвіжіші репортажі, інтерв’ю, новини України, Австралії та Світу.



Цей та інші матеріали SBS Ukrainian можна слухати на будь-якому додатку для подкастів



Долучайтеся до нашої спільноти у Facebook





Завантажте SBS Audio app і слухайте SBS Radio українською наживо і через подкаст в одному місці

Слухайте SBS Радіо українською мовою на Spotify , Apple Podcasts і Google Podcasts