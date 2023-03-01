Ukraine Today - 1-03-2023

President of Ukraine Volodymyr Zelenskyy met with Secretary-General of the Organization for Economic Cooperation and Development Mathias Cormann, who is on a visit to Ukraine..jpeg

President of Ukraine Volodymyr Zelenskyy met with Secretary-General of the Organization for Economic Cooperation and Development Mathias Cormann, who is on a visit to Ukraine. The Head of State praised the news of the opening of the OECD Office in Ukraine, which will be an important step in cooperation. Mr Cormann noted that his visit was a sign of solidarity with Ukraine and its people, who suffered terrible human losses, destruction of infrastructure and housing due to Russia's unprovoked and unjustified aggression. Credit: The Presidential Office of Ukraine.

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1-03-2023. The latest news from Ukraine and about Ukraine. Ukraine under attack: the war 2014 -2023. Since the beginning of Russia’s full-scale war against Ukraine, the Office of the United Nations High Commissioner for Human Rights (OHCHR) has recorded 8,101 deaths and 13,479 injuries to civilians in Ukraine (approximation). – OHCHR. President of Ukraine Volodymyr Zelenskyy met with Secretary-General of the Organisation for Economic Cooperation and Development Mathias Cormann, who is on a visit to Ukraine. Since the beginning of Russia’s full-scale war against Ukraine, Russian occupiers have forcibly deported more than 16,000 Ukrainian children to the Russian Federation. Prosecutor General Andrii Kostin stated this at a meeting with Council of Europe Commissioner for Human Rights Dunja Mijatović. More News: sbs.com.au/language/ukrainian

In Kherson region, two people were killed and a woman was injured as a result of Russian shelling on Tuesday, February 28. This is said in a statement by the Kherson Regional Prosecutor's Office
published
on Telegram, Ukrinform reports.

Since September, the Armed Forces of Ukraine have shot down about 650 missiles and 650 Iranian kamikaze drones used by Russian troops to attack Ukrainian territories. – Yurii Ihnat, Spokesman for the Air Force Command of UA Armed Forces

On February 27, Ukrainian missile troops and gunners hit a Russian command post, 2 locations with Russian soldiers, and 2 enemy anti-aircraft defense positions. – General Staff of the Armed Forces of Ukraine

Total combat losses of Russian aggressors in Ukraine from 24 February 2022 to 28 February 2023 (approximation): 149240 troops; 3388 tanks; 6630 armored vehicles; 2383 artillery systems; 478 MLRS; 247 anti-aircraft warfare systems; 300 aircraft; 288 helicopters; 5252 military auto vehicles and fuel tanks; 18 military boats; 2051 tactical UAVs; 230 special military equipment; 873 cruise missiles. – General Staff of the Armed Forces of Ukraine

The US government transferred the first tranche of direct budget aid to Ukraine worth $1,2 billion. It is the first tranche of about $10 billion in direct budget support that the United States will provide to Ukraine in the coming months. – Janet Yellen, Secretary of the US Department of the Treasury.

Secretary-General of the Organization for Economic Cooperation and Development Mathias Cormann, who is on a visit to Ukraine..jpeg
Secretary-General of the Organization for Economic Cooperation and Development Mathias Cormann, who is on a visit to Ukraine. Credit: The Presidential Office of Ukraine.
З 11 вересня, відколи росіяни почали бити по критичній інфраструктурі України, сили протиповітряної оборони України збили близько 650 крилатих ракет та приблизно стільки ж іранських дронів-камікадзе. Ще чверть від цієї цифри не вдалось збити. Про це в повідомив речник сил протиповітряної оборони Юрій Ігнат. За його словами, інтенсивність нинішніх повітряних атак свідчить про суттєве зменшення запасів ракет у російської армії. Проте, застерігає військовий, старої радянської зброї у російських армійців ще є у достатній кількості. Це загрожує, передусім, жителям прикордонних та прифронтових територій.

Юрій Ігнат також розповів, що Росія має близько 9 розвідувальних літаків А-50. Тому пошкодження одного з них на білоруському аеродромі "Мачулищі" є доволі відчутною втратою для російської армії. Нагадаю, два вибухи на військовому аеродромі "Мачулищі" в Білорусі пролунали днями. У літака А-50 пошкоджено передню і центральну частини, авіоніку і радіолокаційну антену. Росія мала 4 таких літаки. Вартість одного більше 300 млн дол. Відповідальність за вибухи на аеродромі Мачулищі взяли на себе білоруські партизани.
Russia has already deported more than 16,000 children from Ukraine..jpg
Since the beginning of Russia’s full-scale war against Ukraine, Russian occupiers have forcibly deported more than 16,000 Ukrainian children to the Russian Federation. Prosecutor General Andrii Kostin stated this at a meeting with Council of Europe Commissioner for Human Rights Dunja Mijatović, the press service of the Prosecutor General's Office reports. "One of the most egregious crimes is the forced deportation of Ukrainian children to Russia and Belarus. In May 2022, Putin signed a decree on a simplified procedure for obtaining Russian citizenship for children from Donbas, Zaporizhzhia and Kherson," Mr Kostin noted. Credit: Ukrinform
Україна висунула свою кандидатуру до ради керівників Міжнародного агентства з атомної енергії. Підтримати кандидатуру України під час неформальної зустрічі міністрів енергетики та транспорту ЄС у Стокгольмі закликав міністр енергетики України Герман Галущенко. Рада керівників – виконавчий орган МАГАТЕ, який ухвалює рішення, обов'язкові для виконання всіма країнами-членами організації, а отже й Росії.

Нагадаю, в березні 2022 року російські окупаційні угруповання захопили Запорізьку АЕС. Наразі війська РФ регулярно шантажують Україну ядерною катастрофою, періодично обстрілюючи станцію. За даними "Енергоатому", ЗАЕС вже кілька разів була знеструмлена через пошкодження високовольтних ліній.

In Kherson region, two people were killed and a woman was injured as a result of Russian shelling on Tuesday, February 28..jpg
In Kherson region, two people were killed and a woman was injured as a result of Russian shelling on Tuesday, February 28. This is said in a statement by the Kherson Regional Prosecutor's Office published on Telegram, Ukrinform reports. "A pre-trial investigation has been launched as part of criminal proceedings on the violation of the laws of war, combined with intentional homicide... According to the investigation, on February 28, the Russian army again shelled residential districts of Kherson city and suburban settlements," the report says. Credit: Ukrinform

68 тисяч кримінальних проваджень відкрила Генеральна прокуратура України за фактами воєнних злочинів, вчинених російськими окупантами протягом року війни. Щодня додаються до 200 нових проваджень. І дані не включають велику кількість злодіянь на окупованих територіях. Про це розповіла в ефірі Українського Радіо голова правозахисниця Тетяна Печончик.



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