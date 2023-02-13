The war in 2014 - 2023 and Ukrainian culture

Серед воєнних злочинів, які вчиняють російські окупанти в Україні, особливе місце посідають злочини проти культурної спадщини.jpeg

Серед воєнних злочинів, які вчиняють російські окупанти в Україні, особливе місце посідають злочини проти культурної спадщини. Credit: Ukrinform

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365 DAYS of RUSSIA'S full-scale INVASION. 9 years of war against Ukraine - 365 днів у війні, що триває 9 років... Ukraine under attack - 2014 -2023. The war in Ukraine is a culture war. With Russia actively trying to erase Ukraine’s national identity, this country’s music, literature, movies and monuments are not recreations. They are battlefields. The true culture war of our age is the war for democracy, and Ukrainian culture, past and present, has become a vital line of defence for the whole liberal order...

Твори художниці Марії Примаченко.jpg
Під час наступу російських військ у смт Іванків Київської області згорів історико-краєзнавчий музей, де зберігалося близько двох з половиною десятків робіт всесвітньо відомої художниці Марії Примаченко. Про це повідомила директор Вишгородського історико-культурного заповідника Влада Литовченко. «Збройний наступ Росії на Україну знищує численні об'єкти цивільного характеру та об'єкти культурної спадщини в Україні. Ще однією з непоправних втрат історико-культурного надбання України є знищення агресором у ці пекельні для нашої країни дні Іванківського історико-краєзнавчого музею, де серед великої кількості цікавих експонатів та тематичних експозицій гордістю і прикрасою були роботи видатної української художниці Марії Примаченко», - написала В. Литовченко. (З архіву історико-краєзнавчого музею)
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