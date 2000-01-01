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Поселення та імміґрація - Settlement Guide
11:17
Як вирішити суперечки з сусідами в Австралії...
Settlement Guide
10:24
Зрозумійте шкільництво Австралії
Settlement Guide
10:55
Як знайти нерухомість в оренду в Австралії
Settlement Guide
09:14
Як знайти нерухомість в оренду в Австралії
Settlement Guide
07:48
Якою є роля британської монархії в сучасній Австралії?
Settlement Guide
10:27
Отримали штраф? Як сплатити і що важливо врахувати, щоб уникнути неґативних наслідків
Settlement Guide
10:28
Усе, що вам потрібно зробити, якщо ви потрапили в автокатастрофу в Австралії
Settlement Guide
10:34
Що таке Рамадан і Ід і як їх святкують в Австралії?
Settlement Guide
11:32
Життя в Австралії. Де пройти курс першої допомоги та для чого це потрібно робити
Settlement Guide
12:04
Заходи безпеки: Як запобігти побутовим пожежам
Settlement Guide
09:36
Життя в Австралії. Як отримати доступ до недорогих медичних послуг
Settlement Guide
10:02
Як уберегтися від небезпек пляжів Австралії
Settlement Guide
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