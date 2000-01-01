Поселення та імміґрація - Settlement Guide

11:17

Як вирішити суперечки з сусідами в Австралії...

Settlement Guide

10:24

Зрозумійте шкільництво Австралії

Settlement Guide

10:55

Як знайти нерухомість в оренду в Австралії

Settlement Guide

09:14

Як знайти нерухомість в оренду в Австралії

Settlement Guide

07:48

Якою є роля британської монархії в сучасній Австралії?

Settlement Guide

10:27

Отримали штраф? Як сплатити і що важливо врахувати, щоб уникнути неґативних наслідків

Settlement Guide

10:28

Усе, що вам потрібно зробити, якщо ви потрапили в автокатастрофу в Австралії

Settlement Guide

10:34

Що таке Рамадан і Ід і як їх святкують в Австралії?

Settlement Guide

11:32

Життя в Австралії. Де пройти курс першої допомоги та для чого це потрібно робити

Settlement Guide

12:04

Заходи безпеки: Як запобігти побутовим пожежам

Settlement Guide

09:36

Життя в Австралії. Як отримати доступ до недорогих медичних послуг

Settlement Guide

10:02

Як уберегтися від небезпек пляжів Австралії

Settlement Guide

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