Україна сьогодні - 7-03-2023

Останнім часом російські військові від масованих ракетних ударів переходять до точкових. Як поінформувала керівниця пресцентру сил оборони "Південь" Наталія Гуменюк , нова тактика агресора - це намагання заплутати українську протиповітряну оборону.





У Запоріжжі рятувальники завершили розбирати завали пʼятиповерхівки, в яку 2 березня поцілила російська ракета. Російські війська вдарили ракетою з комплексу С-300 по пʼятиповерхівці. Було зруйновано три поверхи. Загинули 13 людей, серед них дитина. 11-тьох людей вдалося врятувати. Також внаслідок тієї ракетної атаки вважаються зниклими безвісти 5 людей. Про це повідомив голова Державної служби з надзвичайних ситуацій Сергій Крук. А секретар міськради Запоріжжя Анатолій Куртєв поінформував, що було ухвалено рішення оголосити 6 березня у Запоріжжі Днем жалоби.



The Office of the UN High Commissioner for Human Rights (OHCHR) recorded 21,793 civilian casualties in Ukraine – 8,173 killed and 13,620 injured – from 24 February 2022, which marked the start of the large-scale armed attack by the Russian Federation, to 5 March 2023. “From 1 to 28 February 2023, OHCHR recorded 589 civilian casualties in Ukraine: 138 killed and 451 injured,” reads the OHCHR’s press release. As noted, the actual figures are considerably higher, as the receipt of information from some locations where intense hostilities have been going on has been delayed and many reports are still pending corroboration. This concerns, for example, Mariupol (Donetsk region), Lysychansk, Popasna, and Sievierodonetsk (Luhansk region), where there are allegations of numerous civilian casualties. As the Prosecutor General's Office reported, the Russian army has already killed 464 children and injured 931 more in Ukraine. Credit: Ukrinform До річниці початку опору на тимчасово окупованих територіях України, стартує флешмоб «Єдине серце України». Його ініціює рух спротиву «Жовта стрічка» аби підтримки людей, які чинять спротив в окупованих містах і досі. У складі руху понад 7 тисяч людей, які щодня чинять опір на тимчасово окупованих територіях Запорізької, Херсонської, Донецької, Луганської областей та у Криму. Російські армійці роблять усе, щоб перервати зв’язок окупованих територій з усією Україною, тому українцям в окупації важливо відчувати, що вони не самі, і бачити підтримку, — розповів Суспільному радіо Іван , координатор руху спротиву “Жовта стрічка”, який питань безпеки прізвище не назвав.





У березні 2014 та 2022 років десятки тисяч українців виходили на мітинги у тимчасово окупованих містах. Сьогодні опір на всіх окупованих територіях продовжується підпільно. Учасники руху спротиву «Жовта стрічка» малюють проукраїнські плакати та графіті, пов'язують жовту стрічку як символ опору російській окупації та щодня нагадують, що Україна єдина і неподільна.





Уряд затвердив директора Національного антикорупційного бюро України. Ним став Семен Кривонос. Це рішення підтримали всі міністри, окрім Віце-прем'єра міністра з відновлення України – Міністра розвитку громад, територій та інфраструктури Олександра Кубракова. До початку голосування він заявив про конфлікт інтересів, тому в голосуванні участі не брав. Додам, двох інших фіналістів конкурсу, прем'єр-міністр Денис Шмигаль запропонував призначити на керівні посади в НАБУ. Йдеться про Сергія Гуп”яка та Романа Осипчука. Також він додав, Україна виконала всі сім рекомендацій Єврокомісії, які були визначені при отриманні статусу кандидата. Це може дати старт переговорам щодо вступу в ЄС.





До призначення на посаду директора НАБУ Семен Кривонос (світлина внизу) обіймав посаду голови Державної інспекції архітектури та містобудування України. Попередній директор Національного антикорупційного бюро Артем Ситник закінчив свою 7-річну каденцію у квітні 2022 року. Відтоді НАБУ тимчасово очолював перший заступник голови Гізо Углава.





The Cabinet of Ministers of Ukraine has appointed Semen Kryvonos as director of the National Anti-Corruption Bureau (NABU). Credit: Ukrinform До ситуації на фронті. Кремінна та Білогорівка залишаються "найгарячішими" точками Луганського напрямку. Тут продовжуються запеклі бої. Про це розповів голова обласної військової адміністрації Сергій Гайдай.





Російське військо активізувало атаки на Авдіївському напрямку Донеччини. Ситуація напружена, українські військові тримають оборону. Про це повідомляє прес-служба Міністерства оборони. Бійці 110 окремої механізованої бригади ім. генерал-хорунжого Марка Безручка про ситуацію на передовій Авдіївського напрямку кажуть, що тамтешня ситуація - наслідок тактики випаленої землі, яку традиційно застосовує російська армія.





Російська армія намагається продавити фланги української оборони у Бахмуті. Проте Сили української оборони тримають позиції. Про це йдеться у зверненні українського бійця Держприкордонної служби з Бахмуту.





Нагадаємо, представник східного угруповання військ Сергій Череватий зазначав, що українські захисники продовжують обороняти Бахмут. У місто є можливість доставляти боєприпаси та забирати поранених.





Українські сили здійснюють обмежене тактичне відведення військ у Бахмуті. Про це йдеться в аналітичному звіті американського Інституту вивчення війни. Попри це, експерти не вбачають намірів українського командування щодо повного відходу з міста. На їхню думку, оборона Бахмута залишається стратегічно обґрунтованою, оскільки вона продовжує поглинати російську живу силу та техніку, тоді як українські сили не зазнають надмірних втрат.





Президент Володимир Зеленський у понеділок 6 березня провів чергове засідання Ставки верховного головнокомандувача. Головним питанням засідання якраз була ситуація в Бахмуті. Повідомив у своєму щоденному зверненні президент Володимир Зеленський





Президент також відреагував на відеозапис розстрілу беззбройного чоловіка після його слів 'Слава Україні' - такий ролик упродовж дня швидко поширився соцмережами.





Уповноважений Верховної Ради з прав людини України Дмитро Лубінець відправив відео про розстріл беззбройного українського військовополоненого міжнародним партнерам України та колегам-омбудсманам як свідчення про черговий військовий російський злочин. А Міністр закордонних справ Дмитро Кулеба написав у Twitter, що закликав Офіс прокурора Міжнародного кримінального суду розслідувати обставини розстрілу українського військовополоненого.







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