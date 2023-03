Розмова зі сучасною українською співачкою Люциною Хворост

• On September 22, 2020, at the invitation of the organizers - writers and publishers, paragraphs Svitlana Koronenko and Mykhailo Slaboshpytskyi - Lyutsina Hvorost participates in the literary and artistic festival "Holosiivska autumn" named after Maksym Rylskyi (location - Literary and Memorial Museum of M.T. Rylskyi, Kyiv). At the event, the poets Larisa Vyrovets (Kharkiv), Olena O'Lear (Kyiv), Oleksandr Vertil (Sumi), Raul Chilacava (Kyiv), Nadiya Gavryliuk (Kyiv), Olga Smolnytska (Kyiv), Valentina Davydenko (Kyiv), Valeriy Guzhva will perform. (Kyiv), Larisa Petrova (Kyiv), Svitlana Gres (Zhytomyr), Valery Korneev (Kyiv), etc.; musicians Svitlana Myrvoda (Kyiv), Natalia Poltavets (Kyiv), Iryna Antonovych (Kyiv), Tetyana Bakalenko (Kyiv), Tetyana Miroshnychenko (Kyiv), Oleg Dzyuba (Kyiv), Leonid Nechyporenko (Kyiv) and others.





• 22 вересня 2020 року на запрошення організаторів – літераторів і видавців, пп. Світлани Короненко та Михайла Слабошпицького – Люцина Хворост бере участь у Літературно-мистецькому фестивалі «Голосіївська осінь» імені Максима Рильського (локація – Літературно-меморіальний музей М.Т. Рильського, Київ). На заході виступають поети Лариса Вировець (Харків), Олена О'Лір (Київ), Олександр Вертіль (Суми), Рауль Чілачава (Київ), Надія Гаврилюк (Київ), Ольга Смольницька (Київ), Валентина Давиденко (Київ), Валерій Гужва (Київ), Лариса Петрова (Київ), Світлана Гресь (Житомир), Валерій Корнєєв (Київ) та ін.; музиканти Світлана Мирвода (Київ), Наталія Полтавець (Київ), Ірина Антонович (Київ), Тетяна Бакаленко (Київ), Тетяна Мірошниченко (Київ), Олег Дзюба (Київ), Леонід Нечипоренко (Київ) та ін.





• Навесні 2021 року поет Леонід Логвиненко і рок-музикант, фронтмен гурту «Папа Карло» Василь Рябко запрошують Люцину Хворост до запису дуетної композиції «Осіннє кохання» (слова Л. Логвиненка, музика В. Рябка, інструменти — гурт «Папа Карло», виконують Леонід Логвиненко і Люцина Хворост). Проєкт передбачав також зйомки відеокліпу у вінтажній стилістиці, які й відбулися 23 травня 2021 року за підтримки пабу «Злобна Ґрета».





• 14 серпня 2021 року Люцина Хворост разом із бардами Клубу «Апостроф» Миколою Воловиком та Віктором Сидоренком виступає як запрошена гостя на «ЗміївТурФесті» — туристичному наметовому фестивалі, організованому за сприяння Харківського обласного центру молоді, відділу культури, молоді та спорту Зміївської міської ради та багатьох громадських організацій.