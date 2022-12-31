Мистецтво - це особливий інструмент і дбайливий лікар, який допомагає абсолютно різним людям

Війна породила численні виклики для усіх українців. Повітряні тривоги та обстріли, порушення звичного способу життя, онлайн-навчання призвели до погіршення психоемоційного стану, викликають страх та депресію. Ще гострішою стала ситуація і у сімей, які виховують дітей з інвалідністю. Схожі емоції переживають зараз і особи ВПО та інші вразливі групи. Педагогам також потрібно перелаштовуватись та шукати нові форми та методи роботи в умовах війни. А також знаходити можливості, щоб підтримувати себе та своїх близьких.





Мистецтво – музичне і театральне – є тим інструментом, який допомагає м’яко й обережно взаємодіяти між собою абсолютно різним людям, зменшувати психологічну та соціальну напругу, одержувати підтримку.



