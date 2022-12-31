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Мистецтво - це особливий інструмент і дбайливий лікар, який допомагає абсолютно різним людям

SBS УКРАЇНСЬКОЮ МОВОЮ

Вистава "Зимове диво".

Вистава "Зимове диво".

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Published 31 December 2022 at 12:59pm
By Oksana Mazur
Presented by Oksana Mazur
Source: SBS
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Інтервю з Вікторією Колодяжною – директоркою Інклюзивного ХАБу «Простір дії» у Волинському національному університеті імені Лесі Українки, доценткою кафедри теорії та історії держави і права, кандидаткою юридичних наук, членкинею ГО «Інклюзивні студії»

Published 31 December 2022 at 12:59pm
By Oksana Mazur
Presented by Oksana Mazur
Source: SBS
Available in other languages
Війна породила численні виклики для усіх українців. Повітряні тривоги та обстріли, порушення звичного способу життя, онлайн-навчання призвели до погіршення психоемоційного стану, викликають страх та депресію. Ще гострішою стала ситуація і у сімей, які виховують дітей з інвалідністю. Схожі емоції переживають зараз і особи ВПО та інші вразливі групи. Педагогам також потрібно перелаштовуватись та шукати нові форми та методи роботи в умовах війни. А також знаходити можливості, щоб підтримувати себе та своїх близьких.

Мистецтво – музичне і театральне – є тим інструментом, який допомагає м’яко й обережно взаємодіяти між собою абсолютно різним людям, зменшувати психологічну та соціальну напругу, одержувати підтримку.

З 01 листопада 2022 року Громадська організація «Інклюзивні студії» реалізовує проєкт «Артрезиденція «Інклюзивний хаб у Луцьку». Фінансування проєкту здійснюється зі Стабілізаційного фонду культури та освіти 2022 Федеральним міністерством закордонних справ Німеччини та Goethe-Institut.
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