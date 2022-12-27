Австралія і австралійці - надійнi приятелі та партнери України. І не тільки про це...

Торкаємося у згаданій бесіді й політичних теперішніх перипетій поміж Україною та світовими державами, історичної поїздки Президента України до США, поточної кампанії МЗС України щодо вилучення Росії зі складу Ради Безпеки ООН. І, звичайно, не оминаємо питання переселених українців в Австралії унаслідок цієї страхітливої війни на українських землях...





А внизу - лише кілька світлин із різноманітних взаємин Посольства України в Австралії з австралійськими українцями





President of Ukraine Volodymyr Zelenskyy held a meeting with Prime Minister of Australia Anthony Albanese. Credit: The Presidential Office of Ukraine. Mr Jaroslav Duma, OAM; Ms Kateryna Argyrou and Mr Vasyl Myroshnychenko. Credit: Tetiana Koldunenko. Мельбурн. Виставка відомої української мисткині й архітектора Марусі Яроцької. Канберра. У чергову річницю вшанування жертв Голодомору-ґеноциду в Україні у 1932-1933 роках. На українській мистецькій виставці у Сіднеї. Ms Christine Couzens MP Victoria, Mr Richard Marles Deputy Prime Minister, Ambassadors Vasyl Myroshnychenko and Michał Kołodziejski. Credit: Polish Community Association in Geelong Inc.

