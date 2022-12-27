SBS УКРАЇНСЬКОЮ МОВОЮ

Австралія і австралійці - надійнi приятелі та партнери України. І не тільки про це...

SBS УКРАЇНСЬКОЮ МОВОЮ

Тимчасово Повірений у справах України в Австралії Володимир Шальківський у часі виступу на українській імпрезі в Австралії.jpg

Тимчасово Повірений у справах України в Австралії Володимир Шальківський у часі виступу на українській імпрезі в Австралії.

Get the SBS Radio app

Other ways to listen

Published 27 December 2022 at 4:53pm, updated 5 hours ago at 5:08pm
By Bogdan Rudnytski
Source: SBS

Богдан Рудницький в оту різдвяно-новорічну пору розмовляє із високодостойним Тимчасово Повіреним у справах України в Австралії Володимиром Шальківським. Зокрема, мова йде про дружні взаємини двох країн та допомогу від австралійців потерпаючій Україні від аґресії російських збройних сил.

Published 27 December 2022 at 4:53pm, updated 5 hours ago at 5:08pm
By Bogdan Rudnytski
Source: SBS
Торкаємося у згаданій бесіді й політичних теперішніх перипетій поміж Україною та світовими державами, історичної поїздки Президента України до США, поточної кампанії МЗС України щодо вилучення Росії зі складу Ради Безпеки ООН. І, звичайно, не оминаємо питання переселених українців в Австралії унаслідок цієї страхітливої війни на українських землях...

А внизу - лише кілька світлин із різноманітних взаємин Посольства України в Австралії з австралійськими українцями

President of Ukraine Volodymyr Zelenskyy held a meeting with Prime Minister of Australia Anthony Albanese who visited Ukraine..
President of Ukraine Volodymyr Zelenskyy held a meeting with Prime Minister of Australia Anthony Albanese. Credit: The Presidential Office of Ukraine.
Mr Jaroslav Duma, OAM; Ms Kateryna Argyrou and Mr Vasyl Myroshnychenko.
Mr Jaroslav Duma, OAM; Ms Kateryna Argyrou and Mr Vasyl Myroshnychenko. Credit: Tetiana Koldunenko.
Мельбурн. Виставка відомої української мисткині й архітектора Марусі Яроцької..jpg
Мельбурн. Виставка відомої української мисткині й архітектора Марусі Яроцької.
Канберра. У чергову річницю вшанування жертв Голодомору-ґеноциду в Україні у 1932-1933 роках.jpg
Канберра. У чергову річницю вшанування жертв Голодомору-ґеноциду в Україні у 1932-1933 роках.
На українській мистецькій виставці у Сіднеї..jpg
На українській мистецькій виставці у Сіднеї.
Ms Christine Couzens MP Victoria, Mr Richard Marles Deputy Prime Minister, Ambassadors Vasyl Myroshnychenko and Michał Kołodziejski.
Ms Christine Couzens MP Victoria, Mr Richard Marles Deputy Prime Minister, Ambassadors Vasyl Myroshnychenko and Michał Kołodziejski. Credit: Polish Community Association in Geelong Inc.

Більше про життя-буття українців в Австралії, і не тільки їх, ви можете завжди довідатися за цим лінком:
Share

Latest podcast episodes

Ukrainian Foreign Minister Dmytro Kuleba.jpg

Україна сьогодні - 27-12-2022

SBS Ukrainian

Бюлетень SBS новин - 26-12-2022

The darkness will not prevent us from leading the occupiers to their new defeats - address by the President of Ukraine..jpeg

Україна сьогодні - 26-12-2022

Serhiy Zhadan is a Ukrainian poet, writer, essayist, rock star, .jpg

Сергій Жадан про творчість і війну, громадянський обов'язок і доброчинність. I австралійську подорож, яка...