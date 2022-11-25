Концерт для України

ELTHAM ORCHESTRA and SURREY HILLS ORCHESTRA



Диригент: Марі-Луїза Райт





Eltham Orchestras базується в Монморансі на північному сході Мельбурна. Оркестри виконують різноманітну музику на регулярних концертах протягом року і вже більше 40 років. Група приймає музикантів будь-якого віку та відповідного рівня кваліфікації. Їх регулярні концерти відбуваються двічі на рік, час від часу влаштовуються додаткові виступи. Щороку оркестр бере участь у повномасштабному театральному шоу у співпраці з Diamond Valley Singers.



Марі-Луїза Райт



Народившись у Граці, Австрія, Марі-Луїза Райт (Мері) почала вивчати скрипку у Браяна Фіша, а пізніше у Зефферіно Мендеса, Тіма Вахтеля та Ворвіка Стенгардса. Вона вивчала диригування та музичне керівництво у доктора Пітера Клінча, Роберта Розена, Марвіна Рабіна, Джеррі Новака, доктора Роберта Калвера та доктора Лероя Джонса, а також відвідувала семінари Symphony Australia в Тасманії, Мельбурні, Аделаїді та в Королівському флоті Австралії.



Зараз вона є диригентом оркестру Eltham та його струнних груп, а також оркестру Surrey Hills. Марі-Луїза — колишній диригент Вікторіанського концертного оркестру, Престонського симфонічного оркестру, Preston Strings, Preston Junior Strings і Henry Touzeau Strings for Melbourne Youth Music. Вона також є диригентом багатьох легких оперних шоу, представлених співаками Diamond Valley.





Воля: український зведений хор



Художній керівник і диригент



Заслужений діяч мистецтв України Володимир Головко



Український зведений хор складається з учасників хору «Черемош», Українського катедрального хору, чоловічого хору «Мельбурн» та «Гомін», «Ноубл Парк» під керівництвом Володимира Головка. Запрошені співаки час від часу беруть участь, щоб позичити свої голоси.



Володимир Головко, який народився та отримав музичну освіту в Україні, керує змішаними хорами з 2001 року, спираючись на основи, закладені попередніми диригентами обох організацій. Його багатий досвід роботи з багатьма хорами в Україні підвищив глибину виконання всіх музичних колективів, з якими він бере участь.



Репертуар «Черемошу» широкий, охоплює традиційні, народні, патріотичні та духовні пісні. Бере широку участь у заходах української громади та не тільки. Завданням Катедрального хору є спів Літургії, а також вивчення та виконання духовної музики багатьох талановитих українських композиторів. Хор «Гомін» дає можливість вивчити та виконати багато гарних українських пісень, створених для чоловічого голосу.



У 2011 році разом, як єдиний хор, вони гастролювали та виступали по Україні. Кожен продовжує пропагувати багатство та красу української музики. Як і Україна, вони об’єднуються, щоб показати силу пісень своєї спадщини.



(«Воля» означає «свобода»)







Олексій Покришевський



Мельбурнський бас, українець Алекс Покришевський, був частиною австралійської оперної сцени протягом багатьох років. Випускник VCA, він був нагороджений численними преміями та стипендіями за досягнення в музиці. З 1998 року Алекс є постійним виконавцем у всіх великих австралійських оперних трупах.



Останніми роками були запрошені головна роль Банко в опері «Макбет» Верді «Гертруда», Рафаель у «Створення світу» Гайдна з симфонічним оркестром Франкстона, Ісус у «Страстях по Іоанну» з Мельбурнським камерним хором, Фафнер у опері «Золото Рейну» Вагнера в Мельбурнській опері, Солдат у виставі Вікторіанської опери «Саломея» Штрауса.



У 2022 році Алекс знявся в постановках Опери Австралії «Лоенгрін» і «Мефістофель», а також взяв участь в австралійській прем’єрі «Золотого півника» Римського-Корсакова в рамках фестивалю в Аделаїді. Останньою роллю Алекса була опера Доніцетті «Лукреція Борджіа», де він виконав роль молодого дворянина дона Апостоло Газелла та доктора Бартоло в опері Моцарта «Весілля Фігаро» для Мельбурнської опери. Алекс користується великим попитом у Мельбурні та регіоні Вікторія та регулярно виступає в різних музичні майданчики. Його широкий репертуар включає класичну, музично-театральну, художню пісню, народну ідиш та українську музику.

