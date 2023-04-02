Надія та злагода: підсумки благодійного концерту допомоги Україні

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«Надія та злагода: підсумок благодійного концерту допомоги Україні» — це звіт, який висвітлює успіх нещодавнього збору коштів, проведеного для надання допомоги народу України.

Концерт зібрав різноманітних виконавців, у тому числі місцевих музикантів, міжнародних артистів та зіркових гостей. У звіті детально описано способи, за допомогою яких захід міг зібрати кошти та привернути увагу до поточної кризи в Україні.

Ефект від роботи Ради Точальної (головної організаторки) буде відчутним далеко за межами концертного майданчика. Зібрані кошти та обізнаність нададуть важливу допомогу народу України, який стикається з нищівною кризою. Її зусилля допомогли реально змінити життя постраждалих, і ми не можемо віднайти достатніх слів вдячності за вашу відданість цій справі.
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