Надія та злагода: підсумки благодійного концерту допомоги Україні

Концерт зібрав різноманітних виконавців, у тому числі місцевих музикантів, міжнародних артистів та зіркових гостей. У звіті детально описано способи, за допомогою яких захід міг зібрати кошти та привернути увагу до поточної кризи в Україні.





Ефект від роботи Ради Точальної (головної організаторки) буде відчутним далеко за межами концертного майданчика. Зібрані кошти та обізнаність нададуть важливу допомогу народу України, який стикається з нищівною кризою. Її зусилля допомогли реально змінити життя постраждалих, і ми не можемо віднайти достатніх слів вдячності за вашу відданість цій справі.

