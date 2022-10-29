Як живе м. Луцьк у воєнний час ?

Про щоденні вкраплення війни у життя обласного центру Волинської області, котра межує з Білорусіє, розповідає доцентка кафедри теорії та історії держави і права Волинського національного університету імені Лесі Українки та директорка Навчального центру «Інклюзивний хаб «Простір дії» ВНУ імені Лесі Українки, членкиня громадської організації «Інклюзивні студії» Вікторія Колодяжна.
Інтерактивна гра з дітьми
Published 29 October 2022 at 2:14pm, updated 34 minutes ago at 2:42pm
By Oksana Mazur
Presented by Oksana Mazur
Source: SBS
Одне з найстародавніших міст Європи, м. Луцьк, намагається жити в звичайному режимі.
Published 29 October 2022 at 2:14pm, updated 34 minutes ago at 2:42pm
By Oksana Mazur
Presented by Oksana Mazur
Source: SBS
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