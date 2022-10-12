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Від шкарпеток до ортопедичного обладнання. Як австралійські волонтери допомагають українським військовим

SBS УКРАЇНСЬКОЮ МОВОЮ

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Команда волонтерів, які допомагають сортувати коробки з допомогоб для України

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Published 12 October 2022 at 9:53pm
By Mariana Watson
Source: SBS

Волонтери з цілої Австралії об'єдналися, щоб допомагати із медичним забезпеченням українським військовим. З початку війни проект International Coordination of Medical Aid to Ukraine, що діє за підтримки СУОА відправив до України 250 піддонів медичної та гуманітарної допомоги на суму близько $15 млн. На даний момент проект підтримує Міністерство оборони Австралії, організація Ротарі Австралія та численні медичні й комерційні установи країни.

Published 12 October 2022 at 9:53pm
By Mariana Watson
Source: SBS
У цьому подкасті Тереса Ляхович, одна з ініціаторів проекту розповідає про допомогу українському війську.

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Допомога для українського війська
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International Coordination of Medical Aid to Ukraine відправив до України 250 піддонів медичної та гуманітарної допомоги на суму близько $15 млн
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