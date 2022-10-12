Від шкарпеток до ортопедичного обладнання. Як австралійські волонтери допомагають українським військовим

У цьому подкасті Тереса Ляхович, одна з ініціаторів проекту розповідає про допомогу українському війську.





Допомога для українського війська International Coordination of Medical Aid to Ukraine відправив до України 250 піддонів медичної та гуманітарної допомоги на суму близько $15 млн

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