Від шкарпеток до ортопедичного обладнання. Як австралійські волонтери допомагають українським військовим

У цьому подкасті Тереса Ляхович, одна з ініціаторів проекту розповідає про допомогу українському війську.
Допомога для українського війська
International Coordination of Medical Aid to Ukraine відправив до України 250 піддонів медичної та гуманітарної допомоги на суму близько $15 млн
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