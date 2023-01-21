Міжнародна реакція на війну в Україні в критичний момент

Chair of the NATO Military committee Admiral Rob Bauer (AAP).jpg

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Країни НАТО розділилися щодо того, як підтримувати військові зусилля України після зустрічі між кількома країнами-союзниками в Німеччині без твердого рішення щодо танків, про яке просив президент Володимир Зеленський.

Спеціальний міжнародний саміт на базі військово-повітряних сил США Рамштайн у Німеччині розчарував українську владу, а члени НАТО розділилися щодо того, як найкраще допомогти Україні у військових зусиллях проти Росії.
Україна сподівалася, що Німеччина схвалить постачання танків Leopard 2, але влада Німеччини відмовилася прийняти рішення.

До цього часу Україна була змушена покладатися на застарілі радянські танки Т-72, які були знищені під час війни.
Президент України Володимир Зеленський благав німців, наголошуючи на необхідності цієї бронетехніки протистояти важким російським озброєнням.
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