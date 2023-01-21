Міжнародна реакція на війну в Україні в критичний момент

Спеціальний міжнародний саміт на базі військово-повітряних сил США Рамштайн у Німеччині розчарував українську владу, а члени НАТО розділилися щодо того, як найкраще допомогти Україні у військових зусиллях проти Росії.
Україна сподівалася, що Німеччина схвалить постачання танків Leopard 2, але влада Німеччини відмовилася прийняти рішення.
До цього часу Україна була змушена покладатися на застарілі радянські танки Т-72, які були знищені під час війни.
Президент України Володимир Зеленський благав німців, наголошуючи на необхідності цієї бронетехніки протистояти важким російським озброєнням.