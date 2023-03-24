Помста МакПутіну. У Мельбурні показали виставу про жахіття війни в Україні

Твір написано в перші місяці нападу Росії на Україну. У заснованій на шекспірівському Макбеті драмі три відьми, які пережили війну, планують помсту деспотичному диктатору МакПутіну.





Ідея п’єси у Тіффані Бартон виникла кілька років тому, за задумом, відьми з «Макбета» планують переворот, проте авторка не знала хто буде Магбетом. Проте, після нападу Росії на Україну вона зрозуміла, що Путін є ідеальним сучасним уособленням шекспірівського Макбета. Пізніше до проекту долучилася відома українська драматургиня Наталка Блок, яка писала сцени про жахіття війни.





Як зазначає Тіффані Бартон, вона запросила до співавторства Наталку, бо хотіла зробити образи відьом українськими, це мав бути голос жінок, що пережили війну.





Онлайн версію вистави можна буде переглянути на вебсайті театру La Mama у травні. Тіффані Бартон сподівається показати пєсу на фестивалі Fringe у Мельбурні, а також у Перті.



Українська драматургиня Наталка Блок Credit: Natali Bloc Українська драматургиня, художниця-концептуалістка, сценаристка та феміністка Наталка Блок у своїй творчій діяльності підіймає проблеми гендерної нерівності.







