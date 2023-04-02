Ми обговорили емоційні та фізичні втрати, які завдав конфлікт людям та інфраструктурі Харкова. Інтерв’ю також досліджує роль мистецтва та фотографії в документуванні впливу війни та збереженні спогадів про місто, яке зазнало значних змін. Загалом, це інтерв’ю дає унікальний погляд на поточний конфлікт в Україні та важливість відображення досвіду тих, хто постраждав від нього.
Зранене обличчя м. Харків
«Розмова з українським фотографом про вплив війни в Харкові» — це інтерв’ю, яке проливає світло на руйнівні наслідки війни для людей і місць в Україні. В інтерв’ю бере участь український фотограф, який представляє фотовиставку про місто Харків до та після війни.
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