Зранене обличчя м. Харків

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«Розмова з українським фотографом про вплив війни в Харкові» — це інтерв’ю, яке проливає світло на руйнівні наслідки війни для людей і місць в Україні. В інтерв’ю бере участь український фотограф, який представляє фотовиставку про місто Харків до та після війни.

Ми обговорили емоційні та фізичні втрати, які завдав конфлікт людям та інфраструктурі Харкова. Інтерв’ю також досліджує роль мистецтва та фотографії в документуванні впливу війни та збереженні спогадів про місто, яке зазнало значних змін. Загалом, це інтерв’ю дає унікальний погляд на поточний конфлікт в Україні та важливість відображення досвіду тих, хто постраждав від нього.
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