Зранене обличчя м. Харків

Ми обговорили емоційні та фізичні втрати, які завдав конфлікт людям та інфраструктурі Харкова. Інтерв’ю також досліджує роль мистецтва та фотографії в документуванні впливу війни та збереженні спогадів про місто, яке зазнало значних змін. Загалом, це інтерв’ю дає унікальний погляд на поточний конфлікт в Україні та важливість відображення досвіду тих, хто постраждав від нього.

