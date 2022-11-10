Україна сьогодні - 10/11/2022

У середу, 9 листопада, Генсек НАТО Єнс Столтенберг відвідав центр програми підготовки бійців ЗСУ в Британії та зазначив, що був вражений навичками українських вояків. Володимир Зеленський вніс до Верховної Ради законопроекти про продовження воєнного стану та загальної мобілізації. Законопроєкти передано на розгляд керівництва парламенту. Як повідомив депутат Ради від фракції партії "Голос" Ярослав Железняк, ймовірно, дія воєнного стану буде продовжена до 19 лютого 2023 року.





Зранку 9 листопада росія атакувала місто Дніпро дронами-камікадзе, які влучили у логістичне підприємство, виникла велика пожежа, є 4 поранених. Горіло на понад 3 000 квадратних метрів. При цьому п’ять баражуючих боєприпасів українська ППО встигла знищити. Крім того, по Нікопольському району Дніпропетровщини російські армійці стріляли із "Градів" і важкої артилерії.





Російські окупанти продовжують тероризувати жителів Запорізької області - нанесли удар ракетами С 300 по одному із селищ. Як повідомив голова Запорізької військової адміністрації Олександр Старух, окупанти використовують тактику " випаленої землі ". Вони ведуть вогонь по мирних населених пунктах із території ЗАЕС, прикриваючись станцією, щоб українські військові не могли давати відповідь.





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Загалом на півдні російські окупанти продовжують обстріли усіх прилеглих до лінії зіткнення територій та тилових регіонів Одеської та Дніпропетровської областей. З Чорного моря російський штурмовик випустив по узбережжю Одещини ракету Х-31, її збили над морем. Станом на зараз, окупанти тримають біля південного узбережжя Криму 8 кораблів. Носіїв крилатих ракет не зафіксовано.





Тривають важкі бої на сході. ЗСУ доводить непросто, але своє завдання з оборони країни українські війська виконують. Лише на Бахмутському і Авдіївському напрямках Росія втрачає близько сотні військових щодоби. А загальні втрати російського війська в Україні від 24 лютого вже перевищили 77 тисяч. Це позначається на моральному стані бійців російської армії, каже речник Східного угруповання військ Збройних сил України Сергій Череватий.





Виводити ракетоносії у Чорне море росіяни наразі не наважуються. У акваторії Чорного моря перебуває сім російських кораблів. але ракетоносіїв серед них не зафіксовано. Військові судна із ракетами типу калібр перебувають у пунктах базування - вони споряджені і в готовності до виходу на бойовий курс для застосування. Про це повідомляє оперативне командування Південь. Тим часом, у регіоні зберігається висока мінна небезпека. Вже другий день поспіль на одеське узбережжя штормом виносить ворожі міни,- говорить речник Одеської військової адміністрації Сергій Братчук .





175 тисяч квадратних кілометрів, третина території України-потенційно небезпечні через ймовірність замінування російськими окупантами. Найбільше роботи у вибухотехніків ДСНС та Національної поліції зараз на Харківщині, - розповів заступник Міністра внутрішніх справ Євгеній Єнін.





Поліцією розпочато понад 42 тисячі кримінальних проваджень щодо злочинів, скоєних окупантами протягом повномасштабного вторгнення Росії в Україну. Про це розповів заступник голови Нацполіції Максим Цуцкірідзе. Правоохоронці ідентифікували близько 168 тисяч окупантів, встановили особи окупантів-катів. Також співробітники відомства встановили 6 тисяч 600 загиблих цивільних, яких розстріляли або закатували росіяни. Серед напрямів, за якими працюють слідчі, - злочини, вчинені на тимчасово непідконтрольній Україні території, обстріли мирного населення та інфраструктури, а також фіксація злочинів на деокупованих територіях,- розповідає Максим Цуцкірідзе .





Російську армію притягнуть до відповідальності за її воєнні злочини. Про це під час візиту до Києва заявила представниця США при ООН посол Лінда Томас-Грінфілд . Вона зустрілася з жертвами військових злочинів, відвідала криміналістичну лабораторію, де спеціалісти перевіряють місця військових злочинів і збирають докази. Американський дипломат підкреслила, що ці докази будуть використані посадовцями, аби побудувати справу проти тих, хто скоїв такі жахливі злочини.





Після цьогорічного падіння економіки на майже 35% у цьому році очікується незначне зростання наступного року: близько 3%. Про це сказав радник президента України з економічних питань Олег Устенко. Устенко пояснив, що в умовах воєнного стану Україна витрачає кошти з бюджету у двох напрямках: на безпеку та оборону та соціальний блок. Решту витрат, за словами Устенка, або повністю ліквідовано, або зведено до мінімуму.





Українці вже обрали дизайн різдвяно-поштової марки. «Укрпошта» повідомила результати конкурсу на ескіз для марки на честь Різдва та Нового року. Більшість учасників голосування підтримали ілюстрацію, створену старшокласницею з Миколаєва Валерією Михайловою. Вона малювала ескіз за кордоном, куди виїхала через постійні обстріли міста росіянами. На ньому зображена дівчина і український військовий, які зустрічають свято нарізно: вона — на самоті, він — на лінії вогню. Нову марку, повідомляє «Укрпошта», випустять у грудні.





Як і анонсувалося, в Україні масштабно пройшла щорічна акція з масового написання Диктанту національної єдності. Всеукраїнський радіодиктант Національної єдності-2022 писали цього року і військові на фронті. Як повідомили на своїй сторінці сторінці у фейсбук бійці 44-ї окремої артилерійської бригади імені гетьмана Данила Апостола, "Війна війною, а диктант ніхто не відміняв! Наша зброя – наша мова. Наша мова – найкраща. Наші воїни – найсильніші". До диктанту долучился й представники іноземних держав в Україні. Зокрема, Голова Представництва ЄС в Україні Матті Маасікас. А в Одесі 45 учасників акції символічно писали Всеукраїнський радіодиктант у катакомбах. Він відбувся з пів годинною затримкою, оскільки зв’язку в катакомбах немає, тож аудіозапис передавали з поверхні. Люди спустилися на глибину близька 20 метрів і пройшли близько 600 метрів підземними коридорами. Тема цьогорічного радіодиктанту “Твій дім” була обрана не випадково, розповіла авторка тексту, українська письменниця та режисерка Ірина Цілик.





Слухайте повний виклад щоденного звернення Президента України Володимира Зеленського...

