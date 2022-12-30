Масований ракетний обстріл України

На цьому зображенні показано руйнування, спричинені російським ракетним ударом по житловому району Дарницького району Києва вранці в четвер (29 грудня 2022 р.). Внаслідок нападу постраждали троє людей, у тому числі 14-річна дівчина. Коментуючи напад, заступник глави Офісу президента України Кирило Тимошенко сказав: «Так виглядає новорічний терор Росії». За словами українських чиновників, ця ракета була однією з понад 120 ракет, випущених Росією по своєму сусіду в четвер. Де: Київ, Київська область, Україна Коли: 29 грудня 2022 Автор: Кирило Тимошенко/Офіс Президента України/Зображення обкладинки **ЛИШЕ ДЛЯ РЕДАКЦІЙНОГО ВИКОРИСТАННЯ. МАТЕРІАЛИ ВИКОРИСТОВУЮТЬСЯ ЛИШЕ ПОЄДНО З РЕДАКЦІЙНОЮ ІСТОРІЄЮ. ВИКОРИСТАННЯ ЦИХ МАТЕРІАЛІВ ДЛЯ РЕКЛАМИ, МАРКЕТИНГУ АБО ІНШИХ КОМЕРЦІЙНИХ ЦІЛЕЙ СУВОРО ЗАБОРОНЕНО. АВТОРСЬКІ ПРАВА НА МАТЕРІАЛ ЗАЛИШАЮТЬСЯ ЗА ВКАЗАНИМ ПОСТАЧАЛЬНИКОМ.** Credit: Kyrylo Tymoshenko/Office of the/Cover Images
Published 31 December 2022 at 10:49am
By Catriona Stirrat
Presented by Oksana Mazur
Source: SBS
Available in other languages
Published 31 December 2022 at 10:49am
By Catriona Stirrat
Presented by Oksana Mazur
Source: SBS
Available in other languages
Росія запустила шквал ракет по великих містах України, змусивши людей кинутися до сховищ і вимкнувши електроенергію.
У Міністерстві оборони України кажуть, що це "один із наймасштабніших ракетних ударів з початку вторгнення", а командування української армії заявило, що збило 54 із 69 запущених Росією ракет.
Атаки велися зі Львова на заході до Харкова на сході, столиця Київ також потрапила під вогонь.
Росія атакувала країну з "різних напрямків крилатими ракетами повітряного та морського базування", повідомляє ВПС України.
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