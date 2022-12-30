Масований ракетний обстріл України

Росія запустила шквал ракет по великих містах України, змусивши людей кинутися до сховищ і вимкнувши електроенергію.



У Міністерстві оборони України кажуть, що це "один із наймасштабніших ракетних ударів з початку вторгнення", а командування української армії заявило, що збило 54 із 69 запущених Росією ракет.



Атаки велися зі Львова на заході до Харкова на сході, столиця Київ також потрапила під вогонь.

