На саміті НАТО обговорили перспективи вступу України в Альянс

Ці питання піднімали міністри закордонних справ НАТО, які зустрілися щоб обговорити дестабілізацію Росією регіону. Водночас Кремль звинуватив Альянс в ескалації ситуації в Україні.



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