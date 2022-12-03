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На саміті НАТО обговорили перспективи вступу України в Альянс

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Єнс Столтенберг заявив, що багато залежить від національного статусу України

Єнс Столтенберг заявив, що багато залежить від національного статусу України Source: AP

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Published 4 December 2022 at 9:27am
By Omoh Bello, Mariana Watson
Source: SBS
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Північноатлантичний Альянс планує посилити свою підтримку України , та країн які відчувають наслідки російської агресії в Україні. Це включає просування заявок на членство Швеції та Фінляндії, а також зосередження уваги на Боснії, Грузії та Молдові.

Published 4 December 2022 at 9:27am
By Omoh Bello, Mariana Watson
Source: SBS
Available in other languages
Ці питання піднімали міністри закордонних справ НАТО, які зустрілися щоб обговорити дестабілізацію Росією регіону. Водночас Кремль звинуватив Альянс в ескалації ситуації в Україні.
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