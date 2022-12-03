На саміті НАТО обговорили перспективи вступу України в Альянс

Ці питання піднімали міністри закордонних справ НАТО, які зустрілися щоб обговорити дестабілізацію Росією регіону. Водночас Кремль звинуватив Альянс в ескалації ситуації в Україні.
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