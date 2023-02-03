Україна сьогодні - 3-02-2023

Президент України Володимир Зеленський провів зустріч із Президенткою Європейської комісії Урсулою фон дер Ляєн.



Meeting of the President of Ukraine with the President of the European Commission in Kyiv. Credit: The Presidential Office of Ukraine. Як зазначив Глава держави, із цього візиту в Україні розпочинаються два важливі євроінтеграційні дні, коли відбудуться переговори з Урсулою фон дер Ляєн, спільна робота Колегії Єврокомісії та українського уряду, а також саміт Україна – ЄС, що запланований на п’ятницю, третє лютого.





Це час, коли наші спільні домовленості та рішення тут, у нашій столиці, у Києві, означатимуть зміцнення всієї Європи. Бо нарощування нашої співпраці, подальша інтеграція України та ЄС – це зміцнення загальноєвропейських можливостей захищати життя. Життя вільних людей у вільній та мирній Європі, – наголосив Володимир Зеленський у заяві для ЗМІ за результатами зустрічі з Президентом Єврокомісії в Києві.

In Kramatorsk, after an apartment block was destroyed by a Russian missile attack, three people were killed, 10 more were injured, two of whom are in serious condition. Another 13 people received minor injuries and sought medical help. A woman is still being searched for under the rubble. Credit: Ukrinform. Влада Ізраїлю вперше заявила про готовність розглянути можливість надання Україні новітньої системи протиповітряної оборони "Залізний купол" для захисту українського неба. Йдеться у повідомленні BBC NEWS Україна.



The Russian troops attacked four hromadas (administrative units designating a town, village or several villages and their adjacent territories) in Sumy Oblast on 2 February. There have been 120 strikes documented following the attacks. Source: Sumy Oblast Military Administration. Credit: Ukrinform У Львові казахські волонтери та представники казахської діаспори в Україні за ініціативи міжпарламентської групи дружби «Україна — Казахстан» відкрили четверту в Україні «Юрту Незламності» у Львівському парку "На валах" біля Порохової вежі. Загалом планують відкрити шість Юрт незламності. Нагадаємо, вже функціонує чотири таких Юрти у Бучі, Києві, Харкові та Львові. Наступну юрту планують встановити в Одесі.





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