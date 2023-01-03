SBS УКРАЇНСЬКОЮ МОВОЮ

Україна сьогодні - 3-01-2023

SBS УКРАЇНСЬКОЮ МОВОЮ

Mr Zelensky on possible new Russian attacks - Now everyone involved in protection of sky should be especially attentive. Credit Ukrinform.jpeg

In the first two days of the new year, the Russian occupation forces attacked Ukraine with Iranian-made drones, with more than 80 of them destroyed by the Ukrainian Defense Forces. Russia is planning a new long-term attack with Shaheds, so now everyone involved in the protection of the sky should be especially attentive. According to Ukrinform, Ukrainian President Volodymyr Zelenskyy said this in a nightly video address. Credit Ukrinform.

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Published 3 January 2023 at 9:42am, updated 3 hours ago at 9:56am
By Liudmyla Pavlenko.
Source: SBS
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3-01-2023. Добірка новин із героїчної України. Україна і надалі в огні. Росія продовжує масовані атаки на мирні населені пункти України. Кілька ночей поспіль тривають кількагодинні повітряні тривоги, під час яких російська армія атакує цивільне населення по всій країні ударними дронами та ракетами. Президент України Володимир Зеленський провів першу у цьому році розмову з Президенткою Європейської комісії Урсулою фон дер Ляєн. Лідери домовилися про підтримку динаміки співпраці між Україною та ЄС у новому році. Цей та інші матеріали SBS Ukrainian можна слухати на будь-якому додатку для подкастів - sbs.com.au/language/ukrainian

Published 3 January 2023 at 9:42am, updated 3 hours ago at 9:56am
By Liudmyla Pavlenko.
Source: SBS
Available in other languages
Росія продовжує масовані атаки на мирні населені пункти України. Кілька ночей поспіль тривають кільтка годинні повітряні тривоги, під час яких російська армія атакує цивільне населення по всій країні ударними дронами та ракетами. росія продемонструвала , що вестиме геноцидну війну проти українців. Окупантів не цікавлять військові цілі, вони намагаються вбити якнайбільше мирних жителів та зруйнувати якнайбільше цивільних об'єктів - говорить радник голови Офісу президента Михайло Подоляк.

Зменшення російських ракетоносіїв у Чорному морі робить ефективнішою роботу української ППО, - розповідає радник Міноборони Сергій Кузан.

Російські армійці намагаються знайти способи ураження української системи протиповітряної оборони. З цією метою вони запускають іранські безпілотники різними маршрутами та в комбінації з крилатими ракетами. Про це розповіла керівниця об'єднаного координаційного центру Сил охорони та оборони Південь Наталія Гуменюк.

Вночі проти 2 січня українські сили протиповітряної оборони знищили усі випущені російськими армійцями 39 ударних безпілотників-камікадзе іранського виробництва «Shahed». Переважно дрони рухалися зі східного узбережжя Азовського моря. Повідомив речник командування повітряних сил ЗСУ Юрій Ігнат. Скільки ще безпілотників має росія у резерві - достеменно невідомо, але масові запуски свідчать про те, що росія, ймовірно, має домовленості з іраном про подальше постачання боєприпасів.

Зокрема, над Києвом вночі сили протиповітряної оборони знищили 22 дрони-камікадзе, випущені російськими окупантами. Серед руйнувань унаслідок російської атаки - пошкодження багатоповерхівки у Деснянському районі Києва. Постраждав 19-річний хлопець, якого госпіталізували. Ось що розповіли кореспондентам Сергій  та Олена - жителі пошкодженої багатоповерхівки.

Атаки росіян на українську енергосистему можуть спричинити блекаут, але на практиці така ймовірність доволі низька. Про сказав голова правління "Укренерго" Володимир Кудрицький.

 За даними української розвідки, 2023 року окупаційна армія РФ може змінити тактику на полі бою. Повідомив представник Головного управління розвідки Міноборони Вадим Скібіцький. За його словами, зараз у Росії проходять активні процеси мобілізації і її перший етап уже завершено.

Уже 5 січня росія розпочне нову хвилю мобілізації, попереджає українська розвідка. За її даними, росіяни мають проблеми з комплектуванням вже існуючих підрозділів через величезні втрати у бойових діях. Нова хвиля мобілізації в росії не змінить хід війни, вважає народний депутат України, голова постійної делегації України в Парламентській Асамблеї НАТО Єгор Чернєв. За його словами, під час першої хвилі 300 тисяч мобілізованих росіян були неозброєними, немотивованими, ненавченими й виявилися «гарматним мясом» на полі бою.

 У листопаді військово-політичне керівництво росії підготувало документ, який назвало “Висновки війни з НАТО в Україні”. У ньому йдеться про необхідність мобілізації 5 млн росіян.

Через війну, Україна втратила цілі галузі економіки, підприємства та людей, але бізнес працює і платить податки. Тільки через податки та внутрішні запозичення держава може фінансувати Українську армію - розповів міністр фінансів Сергій Марченко. За його словами, до українського бізнесу прийшло розуміння, що чесна сплата податків - умова існування держави та її інституцій.

 На початку березня наступного року Євросоюз спільно з Україною оцінюватиме кроки української держави на шляху до ЄС, тоді ж орієнтовно розпочнеться підготовка до переговорів. Повідомила віце-прем'єр з питань європейської та євроатлантичної інтеграції Ольга Стефанишина.

 Серед вимог - реформа Конституційного Суду в частині обрання суддів; перевірка кандидатів та процедура їх призначення у Вищу Раду Правосуддя; антикорупційна реформа; боротьба з відмиванням коштів; прийняття законодавства щодо обмеження впливу олігархів на економіку.

Далі слухайте повний виклад щоденного звернення президента Володимира Зеленського за підсумками 313 дня повномасштабного російського вторгнення в Україну.

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Serhiy Zhadan is often described as one of the most important voices in contemporary Ukrainian literature. By documenting the struggles of his compatriots caught up in a brutal war. As a symbol of resistance against the Russian invaders, the Ukrainian writer, poet, translator, rock star and volunteer Serhiy Zhadan is awarded the 2022 Peace Prize of the German Book and he is the award winner of the Polish Prize of Sérgio Vieira de Mello, UN High Commissioner for Human Rights. His band, Zhadan i Sobaky (Zhadan and the Dogs), offering a mix of rock, ska and punk, played for people sheltering from the Russian attacks in subway stations.
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