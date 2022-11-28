Україна сьогодні - 28/11/2022

Генеральний секретар НАТО Єнс Столтенберг заявив в інтерв’ю німецькому виданню Welt, що чим більше військових успіхів матиме Україна, тим сильнішою буде позиція української держави на майбутніх переговорах. Найкращий спосіб підтримати мир - це підтримати Україну, - сказав Столтенберг. Він визнав, що допомога Україні має свою ціну в західних суспільствах. Це - зростання цін на продукти та енергоносії. Водночас Столтенберг визнав і те, що в разі перемоги Путіна і він, і інші диктатори продовжать використовувати насильство для досягнення своїх цілей. Очільник оборонного воєнного блоку зазначив, що німецькі системи протиповітряної оборони допоможуть українцям захиститися від російських ракет. Про важливість підтримки з боку міжнародних партнерів говорив і Президент України Володимир Зеленський у своєму щоденному зверненні.





NATO should step up its support for Ukraine so as not to give Putin any chance to bring it to its knees over the winter. NATO Secretary General Jens Stoltenberg told this to the German media outlet Welt ahead of a meeting of NATO foreign ministers. On November 29-30, in Bucharest, the foreign ministers aim to make a decision on even greater support for Ukraine as part of a comprehensive aid package. Currently, Mr Stoltenberg said, Putin reacts to defeats with "more brutality." With the onset of winter, Moscow began bombing Ukraine's energy system in order to bring the country to its knees. He noted that the more military successes Ukraine has, the stronger its position will be in future negotiations. Credit: Ukrinform. Credit: work Понад 70 % мобільних мереж вже відновлено в Україні після масштабного знеструмлення. Повідомляє Міністерство цифрової трансформації - зв'язок покращився у більшості областей. Завдяки роботі енергетиків, мобільним операторам вдалося перепідключити базові станції. Водночас, досі труднощі зі зв'язком спостерігаються в Івано-Франківській, Тернопільській, Одеській, Донецькій та Запорізькій областях. Ситуація зміниться на краще після того як енергетикам вдасться стабілізувати енергетичну систему, - кажуть у міністерстві цифрової трансформації.







За час повномасштабного вторгнення Росія випустила по Україні понад чотири тисячі ракет. Про це повідомив речник Повітряних Сил України Юрій Ігнат. За його словами, ідеться про ракети всіх типів. Але туди не входять С-300, РСЗВ, авіаційні ракети, такі як Х-59, Х-58. Він пояснив, що Україна витратила багато боєкомплекту. І протистояти ворогу вдається допомозі заходу. Військовий також прокоментував застосування Росією іранських безпілотників та чим українська ППО зараз протистоїть РФ.











Від початку повномасштабного вторгнення росіяни найбільше обстрілюють Харківщину. Там вже зафіксовано 11, 5 тисяч обстрілів. Миколаївщина та Сумщина були під ворожим вогнем близько 10 тисяч разів, а Донеччина і Луганщина - понад 5 тисяч. Про це повідомив перший заступник міністра внутрішніх справ Євген Єні. За його словами, загалом окупанти обстріляли на території України вже понад 32 тисячі об єктів - переважно цивільних. За офіційними даними , від російської агресії загинули понад 9 тисяч українців, і це лише зафіксовані факти. Окупанти не припиняють щоденно вбивати мирне населення, говорить Євген Єнін.





Небезпека російського наступу на Донецькому напрямку зростає. Про це розповів військовий експерт Олександр Мусієнко. Він зазначив, що судячи з дій агресора, саме цей напрямок росіяни визначили для себе пріоритетним. Олександр Мусієнко





Звільнені від російської окупації населені пункти Луганщини - під нещадними обстрілами російських солдатів. Як розповів очільник області Сергій Гайдай , на передовій нині також ситуація надзвичайно напружена. Сили оборони цілодобово відбивають атаки росіян і просуваються на харківському напрямку. Там тривають запеклі бої.





Російські військові 85 разів обстріляли територію Херсонщини за тиждень, що минув. Внаслідок ворожих ударів загинуло 16 людей, ще 35 - поранені. Такі дані оприлюднила начальниця Херсонської міської військової адміністрації Галина Лугова. Та попри обстріли, на Херсонщину з усієї країни продовжують прибувати гуманітарні вантажі. Допомога надходить і із-за кордону, зазначає посадовиця. Російські атаки не зупиняють і роботу енергетиків. Майже 20% херсонців уже зі світлом.





З'явилися ознаки, того що російські окупанти можуть готуватися залишити Запорізьку атомну електростанцію в Енергодарі. Про це заявив в голова Енергоатому Петро Котін.





З початку повномасштабного вторгнення близько 10 народних депутатів виїхали з України і не повернулися. Але поки що законних підстав позбавити їх мандатів не знайшли, але в парламенті над цим працюють. Про це голова Верховної ради Руслан Стефанчук сказав в інтерв'ю «Суспільному». Він запевняє, що такі парламентарі не отримують зарплатні.





Обшуки у православних церквах і монастирях Московського патріархату тривають. Тепер СБУ прийшла з перевіркою у храм Різдва Христового Української православної церкви Московського патріархату в Івано-Франківську. Слідчі провели контррозвідувальні безпекові заходи в межах протидії підривній діяльності спецслужб РФ в Україні, зокрема перевіряють, чи немає заборонених предметів та підозрілих людей, причетних "до протиправної діяльності на шкоду державі". Московський патріархат створювався як структура, яка контролюватиме вірян всередині України і займатиметься зовнішньою розвідкою. Про це у ефірі радіо "Культура" розповів ректор Відкритого Православного Університету Святої Софії-Премудрості Георгій Коваленко. За його словами, Гібридне співіснування українських патріотів і любителів "русского міра" насправді в Московському патріархаті було з 90-х. Та Блаженнішому митрополиту Володимиру вдавалося балансувати, бо тоді не було війни й у нас була ідея, що ми можемо еволюційно позбутися радянського, "совєцького".Але вторгнення росії в Україну продемонструвало,що як і за радянських часів, церква у росії невіддільна від політики. І залишається просякнутою КДБ та іншими розвідковими речами, - каже Георгій Коваленко





З прапорами України у 39-ти країнах світу небайдужі люди протягом усього тижня братимуть участь у віртуальному благодійному забігу «Об»єднані сміливістю» на підтримку України. Є два формати участі: онлайн і оффлайн. Серед учасників цьогорічного «віртуального» забігу- американський історик, амбасадор платформи UNITED24 Тімоті Снайдер. 70% благодійного збору від забігу передадуть цій платформі, яка збирає гроші на установку «ловця шахедів» для України. У Києві для офлайн участі у забігу «Об»єднані сміливістю» зареєструвалися понад півтисячі людей, - розповіла співорганізаторка заходу Вікторія Веремієнко



