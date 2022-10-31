SBS УКРАЇНСЬКОЮ МОВОЮ

Проект Соняшник Австралія

SBS УКРАЇНСЬКОЮ МОВОЮ

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Published 31 October 2022 at 3:31pm
By Oksana Mazur
Presented by Oksana Mazur
Source: SBS

Метою проекту «Соняшник» є надання допомоги та консультування Союзу Українських Організацій в Австраліі (СУОА) щодо механізмів притягнення до відповідальності винних у жорстокості та злочинах, скоєних під час збройного конфлікту між Російською Федерацією та Україною.

Published 31 October 2022 at 3:31pm
By Oksana Mazur
Presented by Oksana Mazur
Source: SBS
  • Ми хочемо почути історії тих, хто зараз перебуває в Австралії та хто особисто був свідком або пережив звірства та злочини, скоєні в Україні під час збройного конфлікту між Російською Федерацією та Україною.
  • Ми шукаємо інформацію, яка може допомогти нам ідентифікувати ключових осіб в Австралії, які володіють цінною інформацією, що може допомогти в розслідуванні або судовому переслідуванні злочинів, скоєних в Україні під час збройного конфлікту між Російською Федерацією та Україною.
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