Проект Соняшник Австралія

- Ми хочемо почути історії тих, хто зараз перебуває в Австралії та хто особисто був свідком або пережив звірства та злочини, скоєні в Україні під час збройного конфлікту між Російською Федерацією та Україною.
- Ми шукаємо інформацію, яка може допомогти нам ідентифікувати ключових осіб в Австралії, які володіють цінною інформацією, що може допомогти в розслідуванні або судовому переслідуванні злочинів, скоєних в Україні під час збройного конфлікту між Російською Федерацією та Україною.
Published 31 October 2022 at 3:31pm
By Oksana Mazur
Presented by Oksana Mazur
Source: SBS
Метою проекту «Соняшник» є надання допомоги та консультування Союзу Українських Організацій в Австраліі (СУОА) щодо механізмів притягнення до відповідальності винних у жорстокості та злочинах, скоєних під час збройного конфлікту між Російською Федерацією та Україною.
Published 31 October 2022 at 3:31pm
By Oksana Mazur
Presented by Oksana Mazur
Source: SBS
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