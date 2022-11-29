Протест біля резиденції НАТО у Брюсселі

НАТО – це Організація Північноатлантичного договору, також відома як Північноатлантичний альянс – міжурядовий військовий союз, який об'єднує 30 держав-членів.



Голова НАТО Єнс Столтенберґ заявив, що очікує збільшення Альянсом



постачання систем протиповітряної оборони в Україну на тлі російських



ракетних атак по критичній інфраструктурі.





Яна Бровдій , член асоціації «Promote Ukraine», учасниця протесту спершу подякувадф країнам-членам НАТО за вже надану допомогу Україні.





"Сьогодні біля штаб-квартири НАТО зібралася організація «Promote Ukraine». І ми тут, щоб попросити, і спершу подякувати за всю ту допомогу, яку вже надали Україні країни-члени НАТО"





Але вона також каже, що потрібно більше допомоги:





Українці показали, що здатні знищити дуже багато ракет, але нам досі не вистачає систем протиповітряної оборони. Як наслідок, пошкоджена енергетична інфраструктура, люди, мирні жителі залишаються без електрики, без світла, без енергії, без опалення. Нам дійсно потрібно більше систем протиповітряної оборони, щоб захистити наших мирних жителів і пережити зиму. Тож, ще раз дякую за всю допомогу. І ми потребуємо більше систем Протиповітряної оборони.

Україна останніми днями зіткнулася з натиском російської артилерії та атакою безпілотників, особливо інтенсивними були обстріли у Херсоні. Там мирні жителі покидають місто, звільнення якого українці святкували лише кілька тижнів тому. Черга мікроавтобусів, легкових автомобілів, та вантажівок, деякі з них з причепами, буксують, щоб вивезти людей й свійських тварин та інше майно, розтягнулася більше ніж на кілометр на околиці міста. Серед людей, які виїжджають з Херсона, Сергій Семейко:





Вони нас обстрілюють. Іншого виходу, окрім виїхати, я не бачу, просто немає іншого виходу. Сильні обстріли почалися вже через три-чотири дні після того, як загарбники покинули Херсон. Багато вбитих, поранених, стрілянина по центру міста, по будинках, по всьому...