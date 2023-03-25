Громадська зустріч з народними депутатами Верховної Ради України в Мельбурні

Українська депутатська делегація відвідала Австралію ..jpg

Зліва направо: п. Ярослав Железняк , п. Галина Михайлюк, п. Василь Мирошниченко, п. Ольга Коваль, п. Олег Семінський.

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Делегація українських парламентарів перебуває в Австралії та зустрічається з депутатами, урядом та бізнес-лідерами, щоб виступити за збільшення військової, енергетичної та гуманітарної допомоги зруйнованій війною країні та закликати до участі Австралії у післявоєнній відбудові України.

Делегація є членами Парламентської групи дружби Україна-Австралія, дочірньої групи австралійського еквівалента, створеної кілька тижнів тому в Будинку парламенту міністром закордонних справ сенатором Пенні Вонг під головуванням сенаторів Катріни Білик і Девіда Вана.

У Канберрі делегація зустрілася з віцепрем'єр-міністром і міністром оборони шановним Річардом Марлзом, президентом Сенату шанованим Сью Лайнсом, спікером Палати представників шанованим Мілтоном Діком, міністром торгівлі, сенатором шанованим Доном Фаррелл, міністр зміни клімату та енергетики, шановний Кріс Боуен, помічник скарбника, шановний Стівен Джонс, тіньовий міністр закордонних справ, сенатор Саймон Бірмінгем, тіньовий міністр оборони Ендрю Хасті обідали з членами Австралійсько-української парламентської групи дружби, і виступить перед Спільним постійним комітетом із закордонних справ, оборони та торгівлі.

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