Росія посилює напади на Україну після міжнародної обіцянки зброї

У четвер українські мирні жителі почали шукати прикриття, коли Росія обстріляла країну ракетами та безпілотниками, вбивши щонайменше 11 людей.





Новий штурм стався через день після того, як Київ отримав обіцянки Заходу танків для боротьби з вторгненням Москви.





Оголошення Німеччини та Америки про те, що вони надішлють десятки танків, розлютило Росію, яка в минулому відповіла на явні успіхи України масованими авіаударами, які залишили мільйони без світла, тепла та води.



