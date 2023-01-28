Росія посилює напади на Україну після міжнародної обіцянки зброї

Russia Ukraine War

69-річна Галина Панасян реагує у своєму зруйнованому будинку після російського ракетного обстрілу в Глевасі, Київська область, Україна, четвер, 26 січня 2023 р. (AP Photo/Роман Грицина) Source: AP / Roman Hrytsyna/AP

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Росія завдала кількох ударів по Україні через день після того, як Сполучені Штати та Німеччина оголосили, що надішлють десятки танків у охоплену війною країну. Президент України просить більше зброї, але міністр закордонних справ Угорщини каже, що це не вихід.

У четвер українські мирні жителі почали шукати прикриття, коли Росія обстріляла країну ракетами та безпілотниками, вбивши щонайменше 11 людей.

Новий штурм стався через день після того, як Київ отримав обіцянки Заходу танків для боротьби з вторгненням Москви.

Оголошення Німеччини та Америки про те, що вони надішлють десятки танків, розлютило Росію, яка в минулому відповіла на явні успіхи України масованими авіаударами, які залишили мільйони без світла, тепла та води.

Але один із безпосередніх сусідів України дотримується іншого підходу, кажучи, що більше зброї – це не вихід, і ризикує подальшою ескалацією конфлікту.
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