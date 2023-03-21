Президент Росії зустрічається з лідером Китаю, поки триває війна в Україні

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Президент Китаю Сі Цзіньпін і президент Росії Володимир Путін... назвали один одного «дорогими друзями»... коли два лідери ...продемонстрували єдність у Москві.

Китай зайняв офіційну позицію «нейтралітету» щодо вторгнення Росії в Україну, яке почалося понад рік тому.
Але цей державний візит президента Китаю Сі Цзіньпіна говорить про інше, навіть якщо Пекін описує поїздку як «мирну місію».
Сі Цзіньпін сьогодні є найпомітнішим іноземним лідером, який відвідав Москву з початку війни Володимира Путіна, і першим після того, як був виданий ордер на арешт російського лідера за ймовірні воєнні злочини.
Не було довгого кремлівського столу, який розділяв цих двох, коли вони зустрілися.
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