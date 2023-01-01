SBS УКРАЇНСЬКОЮ МОВОЮ

SBS новини українською – 01/01/2023

SBS УКРАЇНСЬКОЮ МОВОЮ

SBS Ukrainian

SBS Ukrainian, 3 pm FM, TV Ch. 38 and 302, every Thursday Source: SBS

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Published 1 January 2023 at 12:22pm
By Mariana Watson, Hannah Kwon
Source: SBS
Available in other languages

01 січня 2023 року. Бюлетень SBS новин українською мовою.

Published 1 January 2023 at 12:22pm
By Mariana Watson, Hannah Kwon
Source: SBS
Available in other languages
Найголовніше на цю годину:
  • У Сіднеї понад мільйон людей прийшло подивитися новорічні феєрверки
  • Помер колишній Папа Римський Бенедикт XVI
  • Росія випустила понад 20 крилатих ракет по цілях в Україні
  • З 1 січня 2023 року, набувають чинності низка нових змін і законів
  • Після програшу на United Cup Рафаель Надаль розповів чи збирається на пенсію
Дізнайтеся більше:

Від кулінарії до Сковороди. Як сіднейське видавництво знайомить англомовних читачів з українською культурою

На саміті НАТО обговорили перспективи вступу України в Альянс

"Рік повернення". Новорічне привітання Президента України Володимира Зеленського

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