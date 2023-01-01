SBS новини українською – 01/01/2023

Найголовніше на цю годину:
- У Сіднеї понад мільйон людей прийшло подивитися новорічні феєрверки
- Помер колишній Папа Римський Бенедикт XVI
- Росія випустила понад 20 крилатих ракет по цілях в Україні
- З 1 січня 2023 року, набувають чинності низка нових змін і законів
- Після програшу на United Cup Рафаель Надаль розповів чи збирається на пенсію
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Від кулінарії до Сковороди. Як сіднейське видавництво знайомить англомовних читачів з українською культурою
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