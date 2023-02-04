SBS новини українською – 05/02/2023

SBS Ukrainian

SBS Ukrainian, 3 pm FM, TV Ch. 38 and 302, every Thursday Source: SBS

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05 лютого 2023 року. Бюлетень SBS новин українською мовою.

Найголовніше на цю годину:
  • З російського полону повернулися ще 116 українців
  • Прем’єр-міністр Ентоні Альбанізі виступив за підтримку реформи Medicare
  • Китай висловив стурбованість планами Австралії щодо будівництва атомних човнів
  • ЄС готує новий пакет санкцій для Росії
  • ЄС заборонив імпорт російського дизпалива
  • Українська тенісистка вийшла до фіналу турніру в Таїланді
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