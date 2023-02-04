SBS новини українською – 05/02/2023

Найголовніше на цю годину:
- З російського полону повернулися ще 116 українців
- Прем’єр-міністр Ентоні Альбанізі виступив за підтримку реформи Medicare
- Китай висловив стурбованість планами Австралії щодо будівництва атомних човнів
- ЄС готує новий пакет санкцій для Росії
- ЄС заборонив імпорт російського дизпалива
- Українська тенісистка вийшла до фіналу турніру в Таїланді
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