Бюлетень SBS новин - 25/11/2022

Федеральний уряд і висновки тримісячного розслідування щодо секретних міністерств Скотта Моррісона, коли він був прем'єр-міністром. У доповіді судді Вірджинії Белл висвітлено, чому і як колишній лідер призначив себе на посади міністерств охорони здоров'я, внутрішніх справ, фінансів і промисловості, науки, енергетики та ресурсів. Заступник лідера лібералів Сьюзан Лей заявила A-B-C, що опозиція підтримає будь-які рекомендації у звіті.





За даними Міжнародної комісії з питань зниклих безвісти, під час війни в Україні зникли безвісти понад 15 000 людей. У липні організація відкрила офіс в українській столиці Києві, щоб допомогти Україні задокументувати та відстежити зниклих безвісти людей.



