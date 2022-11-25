SBS УКРАЇНСЬКОЮ МОВОЮ

Бюлетень SBS новин - 25/11/2022

SBS УКРАЇНСЬКОЮ МОВОЮ

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Source: SBS / SBS Ukrainian

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Published 25 November 2022 at 2:56pm
By Philippa Carisbrooke, Bogdan Rudnytski, Allan Lee, Yumi Oba
Presented by Bogdan Rudnytski
Source: SBS
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25/11/2022. Добірка новин про найважливіші події в Австралії, Україні та світі. Міністр внутрішніх справ зустрівся з трьома мерами міських дільниць західного Сіднею, які висловили занепокоєння з приводу репатріації австралійців з Сирії, які мають зв'язки з бойовиками "Ісламської держави". Жінки та діти прибули до Сіднею минулого місяця після секретної операції, схваленої Федеральним урядом.

Published 25 November 2022 at 2:56pm
By Philippa Carisbrooke, Bogdan Rudnytski, Allan Lee, Yumi Oba
Presented by Bogdan Rudnytski
Source: SBS
Available in other languages
Федеральний уряд і висновки тримісячного розслідування щодо секретних міністерств Скотта Моррісона, коли він був прем'єр-міністром. У доповіді судді Вірджинії Белл висвітлено, чому і як колишній лідер призначив себе на посади міністерств охорони здоров'я, внутрішніх справ, фінансів і промисловості, науки, енергетики та ресурсів. Заступник лідера лібералів Сьюзан Лей заявила A-B-C, що опозиція підтримає будь-які рекомендації у звіті.

За даними Міжнародної комісії з питань зниклих безвісти, під час війни в Україні зникли безвісти понад 15 000 людей. У липні організація відкрила офіс в українській столиці Києві, щоб допомогти Україні задокументувати та відстежити зниклих безвісти людей.

Остаточні результати виборів у штаті Вікторія можуть бути відкладені, оскільки Вікторіянська виборча комісія готується до більш повільного, ніж зазвичай, підрахунку голосів. Чотири мільйони вікторіянців зареєстровані для голосування, і очікується, що близько половини віддадуть свої бюлетені достроково, що, за словами комісії, може уповільнити темпи підрахунку. Комісія має на меті підрахувати 75 відсотків голосів за вихідні.


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