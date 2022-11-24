SBS УКРАЇНСЬКОЮ МОВОЮ

Бюлетень SBS новин - 24/11/2022

SBS УКРАЇНСЬКОЮ МОВОЮ

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Source: SBS / SBS Ukrainian

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Published 24 November 2022 at 4:59pm
By Claire Slattery, Bogdan Rudnytski, Peggy Giakaoumelos
Presented by Bogdan Rudnytski
Source: SBS
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24/11/2022. Про найважливіші події в Австралії, Україні та світі. Федеральний міністр з питань навколишнього середовища Таня Пліберсек стверджує, що руйнування Jukan Gorge повториться, якщо Австралія не посилить закони про захист культурної спадщини корінних народів Австралії. Більше новин є тут: sbs.com.au/ukrainian

Published 24 November 2022 at 4:59pm
By Claire Slattery, Bogdan Rudnytski, Peggy Giakaoumelos
Presented by Bogdan Rudnytski
Source: SBS
Available in other languages
Шістьом чоловікам із Сіднею було пред'явлено звинувачення, а мільйони доларів готівкою та наркотики вилучено після багатовідомчого поліцейського розслідування міжнародного наркобізнесу.

Згідно зі звітом ACTU, спілкою юніонів, трудові домовленості з багатьма роботодавцями можуть скоротити гендерний розрив в оплаті праці працюючих жінок.

Президент України Володимир Зеленський закликав Раду Безпеки Організації Об'єднаних Націй діяти проти Кремля через авіаудари по цивільній інфраструктурі, які з настанням зими знову занурили українські міста в темряву і холод. Російські війська розв'язали ракетний шквал по всій Україні в середу, в результаті чого загинули 10 осіб, змусивши зупинити роботу атомних електростанцій і перекрити водопостачання та електропостачання в багатьох місцях.

Більше новин є тут: sbs.com.au/ukrainian





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