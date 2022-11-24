Бюлетень SBS новин - 24/11/2022

Шістьом чоловікам із Сіднею було пред'явлено звинувачення, а мільйони доларів готівкою та наркотики вилучено після багатовідомчого поліцейського розслідування міжнародного наркобізнесу.





Згідно зі звітом ACTU, спілкою юніонів, трудові домовленості з багатьма роботодавцями можуть скоротити гендерний розрив в оплаті праці працюючих жінок.





Президент України Володимир Зеленський закликав Раду Безпеки Організації Об'єднаних Націй діяти проти Кремля через авіаудари по цивільній інфраструктурі, які з настанням зими знову занурили українські міста в темряву і холод. Російські війська розв'язали ракетний шквал по всій Україні в середу, в результаті чого загинули 10 осіб, змусивши зупинити роботу атомних електростанцій і перекрити водопостачання та електропостачання в багатьох місцях.





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