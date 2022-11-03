Роботи українських митців представили на найбільшій в Австралії виставці скульптур під відкритим небом

У виставці представлено скульптури Дмитра Грека «Споглядання», Єгора Зігури «Колос, що тримає світ», Микити Зігури «Глобальне потепління» та Олексія Золотарьова/Zolotar «Роза вітрів».





Організатори заходу повністю перерахують комісію з продажу скульптур українських митців до Ukraine Crisis Appeal в той час як художники також передадуть відсоток від продажів на благодійність.





Очікується, що на підтримку України та українців буде зібрано понад 100 000 доларів.





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Виставка проходить у містечку Бондай-Бічі у Новому Південному Уельсі та триватиме до 7 травня.





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