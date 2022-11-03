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Роботи українських митців представили на найбільшій в Австралії виставці скульптур під відкритим небом

SBS УКРАЇНСЬКОЮ МОВОЮ

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Микита Зігура "Глобальне потепління" Credit: Gareth Carr

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Published 3 November 2022 at 4:18pm
By Mariana Watson
Source: SBS
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Цими днями у містечку Байрон-Бей поблизу Сіднея проходить виставка скульптур Sculpture by the Sea. Цього року там представлено роботи чотирьох українських митців, які особисто приїхали в Австралію, щоб презентувати свої твори. У нашій програмі ви почуєте розмову з українськими скульпторами про виставку та боротьбу на культурному фронті.

Published 3 November 2022 at 4:18pm
By Mariana Watson
Source: SBS
Available in other languages
У виставці представлено скульптури Дмитра Грека «Споглядання», Єгора Зігури «Колос, що тримає світ», Микити Зігури «Глобальне потепління» та Олексія Золотарьова/Zolotar «Роза вітрів».

Організатори заходу повністю перерахують комісію з продажу скульптур українських митців до Ukraine Crisis Appeal в той час як художники також передадуть відсоток від продажів на благодійність.

Очікується, що на підтримку України та українців буде зібрано понад 100 000 доларів.

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Виставка проходить у містечку Бондай-Бічі у Новому Південному Уельсі та триватиме до 7 травня.

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