Свято-Михайлівська Об’єднавча Церква та Рада Точальна запрошують на Благодійний концерт допомоги Україні

Концерт включає приголомшливі вокальні виконання, а також соло на фортепіано та органі.



Окрім традиційного західного класичного репертуару, концерт також продемонструє багату культурну спадщину України, українські хори виконають народні мелодії та основні моменти українського музичного репертуару, забезпечуючи потужне розуміння унікальної культурної самобутності країни та її багатої історії.



Від стрімких арій до хитромудрих інструментальних соло, кожен знайде щось для себе, і ви навіть можете відкрити для себе нового улюбленого виконавця чи музичний жанр.





Насолоджуйтесь виступом найкращих австралійських музикантів і оперних співаків у чудовій обстановці Об’єднавчої церкви Святого Михаїла в самому центрі культового міста Мельбурн.





Виконавці:





український хор «Воля».





Рада Точальна | Сопрано





Саллі-Енн Рассел | Меццо-сопрано





Анжелік Тот | Меццо-сопрано





Ашер Райхман | Тенор





Майкл Лемпард | Баритон





Тамара Василевицька |Фортепіано





Елізабет Амброуз | Скрипка





Ріс Боак |Фортепіано/Орган





МС Бен Соренсен





Виконавці щедро запропонували благодійнику свою матеріальну підтримку, надавши свої послуги безкоштовно, щоб допомогти зібрати гроші на цю справу.





Свято-Михайлівська об’єднавча церква запрошує на Благодійний концерт допомоги Україні в суботу 25 березня з 19:30 до 20:30.





Адреса: 120 Collins Street VIC. 3000

