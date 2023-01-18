Теніс, візовi питання щодо переселенців, поміч Україні, фонд СУОА та подяки...

Stefan Romaniw,OAM, Co-Chair of the Australian Federation of Ukrainian Organisations and First Vice President of the Ukrainian World Congress..jfif

Stefan Romaniw, OAM, Co-Chair of the Australian Federation of Ukrainian Organisations and First Vice President of the Ukrainian World Congress.

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Щорічно у січні проходить тенісний турнір великого шолома Australian Open у великому Мельбурні. Відбувається він і цьогоріч. У першому турі АО 2023 українка грала з росіянкою, коли у цей час гри появився російський прапор, незважаючи на певні застереження через війну в Україні... Дізнавайтеся більше: SBS Ukrainian 24/7 - sbs.com.au/language/ukrainian

Богдан Рудницький розмовляє із Співголовою Союзу Українських Організацій Австралії (СУОА/AFUO - Аustralian Federation of Ukrainian Organisations) паном Стефаном Романівим. A у цій радіобесіді ми торкаємося не тільки війни в Україні та тенісу в Австралії, а й візового питання для українських переселенців через війну, допомоги Австралії для України, зокрема відправлення австралійських інструкторів-вояків для навчання українських оборонців. Йде мова і про доброчинний фонд СУОА, який офіційно звільнений від оподаткування та дещо на щасливу путь українського дипломата...

Remember me and children like me this Christmas. Credit AFUO.jpg

Дещо більше про візи

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