Теніс, візовi питання щодо переселенців, поміч Україні, фонд СУОА та подяки...

Богдан Рудницький розмовляє із Співголовою Союзу Українських Організацій Австралії (СУОА/AFUO - Аustralian Federation of Ukrainian Organisations) паном Стефаном Романівим. A у цій радіобесіді ми торкаємося не тільки війни в Україні та тенісу в Австралії, а й візового питання для українських переселенців через війну, допомоги Австралії для України, зокрема відправлення австралійських інструкторів-вояків для навчання українських оборонців. Йде мова і про доброчинний фонд СУОА, який офіційно звільнений від оподаткування та дещо на щасливу путь українського дипломата...





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