Україна сьогодні - 8-03-2023

Another prisoner swap has been carried out between Ukraine and Russia, and 130 Ukrainian defenders are returning home. The relevant statement was made by Head of the Office of the President of Ukraine Andriy Yermak on Telegram, an Ukrinform correspondent reports. “Another prisoner swap has taken place, and we have managed to bring 130 of our people back home: 126 male defenders and four female defenders. These are warriors from the Armed Forces of Ukraine, the National Guard of Ukraine, the State Border Guard Service and the State Special Transport Service,” - Mr Yermak wrote. Credit: Ukrinform. Українським воїном, якого росіяни розстріляли за вигук «Слава Україні», за попередньою інформацією є боєць 30-ї окремої механізованої бригади. Про це у Фейсбуці повідомила 30-та окрема механізована бригада імені князя Костянтина Острозького. Боєць вважається зниклим безвісти з 3 лютого 2023 року після боїв поблизу Бахмуту на Донеччині. Тіло військовослужбовця перебуває на тимчасово окупованій території. Тож, остаточне підтвердження особи можна встановити лише після його повернення і проведення експертиз, сказав суспільному командир бригади .





Яких заходів вживатиме держава, і якою буде реакція світової спільноти на розстріл росіянами полоненого українця, розповіла в Єдиному марафоні, міністерка з питань реінтеграції тимчасово окупованих територій Ірина Верещук



As of March 7, there were less than 4,000 civilians, including at least 38 children, in Bakhmut, Donetsk region. Credit: Ukrinform. Російські військові вбили 8173 людини, понад 13 з половиною тисяч поранили. Такі дані управління Верховного комісара ООН з прав людини оприлюднені на сайті ООН. В організації також зазначають про більшу фактичну кількість жертв, оскільки надходження інформації з місць, де тривають інтенсивні бойові дії та окупованих Росією територій затримується або триває перевірка фактів.





Міністерство внутрішніх справ розробило новий алгоритм, який буде застосовано українською владою після деокупації частини Донецької та Луганської областей і Криму. Як повідомив міністр внутрішніх справ України Ігор Клименко , пріоритетами стане відновлення безпечного простору, відновлення кордонів та розмінування територій України.





А поки окупованому Росією Криму загрожує серед іншого шпигуноманія. Таку думку висловив голова Меджлісу кримськотатарського народу Рефат Чубаров у ефірі телемарафону, коментуючи появу на півострові "добровільних дружин". Чубаров зауважив, що мета створення "добровільних дружин" - посилення напруженості у суспільстві, залякування населення та його мобілізація довкола органів окупаційної влади. Раніше у Генштабі Збройних Сил України заявили, що у Сімферополі окупаційна влада, побоюючись активізації проукраїнського руху, створює "добровільні дружини".





На Запорізькій атомній електростанції російські окупанти прораховують ймовірні сценарії відходу та позначають обладнання, яке можна вкрасти і вивезти зі станції-йдеться у повідомленні керівництва компанії «Енергоатом». Особливу увагу загарбників привернув Центр підготовки ремонтного та керівного персоналу, де атомники з багатьох країн світу на повномасштабних моделях обладнання й устаткування здобували практичні навички, необхідні для експлуатації, ремонту атомних електростанцій. У цей Центр було вкладено півмільярда гривень з держбюджету України та майже 13 мільярдів євро-коштів Європейського Союзу. Росіяни, які приїхали на ЗАЕС, почали складати списки обладнання, яке, як вони кажуть «треба демонтувати». Запорізьу АЕС окупанти перетворили у воєнно-ремонттну базу –там є техніка, вибухівка і неавторизований персонал - каже голова компанії «Держатомрегулювання» Олег Коріков. За його словами, вони проводять нелегальну модифікацію ядерного об’єкта. Нагадаю, Запорізька АЕС вже рік перебуває в руках російських військових вони тиснуть наперсонал. Там перебувають і співробітники «Росатому», які намагалися перелаштувати ЗАЕС для роботи в російській енергосистему. Станція не виробляє електроенергію.На ЗАЕС перебуває і місія МАГАТЕ, яка спостерігає за дотриманням ядерної безпек





Культурні цінності з колишніх резиденцій Януковича - «Межигір’я» та «Сухолуччя» - передадуть музеям, які пограбували російські окупанти. У межах застосованих санкцій до Віктора Януковича Вищий антикорупційний суд своїм рішенням передав історико-культурні та матеріальні цінності з резиденції у власність держави. Це 537 предметів. Значна їх частина представляє високу культурну та мистецьку цінність. Наразі стягнуті за рішенням суду активи зберігаються в Національному художньому музеї України. Далі МКІП має прийняти рішення про передачу цінностей для постійного зберігання до конкретних закладів.





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