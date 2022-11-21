Україна сьогодні - 21/11/2022

Президент України наголосив, що минулого вівторка Росія здійснила по території України майже сто ракетних ударів. Як наслідок, понад 20 мільйонів людей залишилися без світла. А через ракетне ураження енергетики відключилися реактори на двох українських АЕС, додав він.



Міністр закордонних справ Дмитро Кулеба вкотре закликав ЄС та інші країни світу заборонити трансляцію державного телебачення російської федерації через продовження відвертих закликів до ракетних ударів по критичній цивільній інфраструктурі України та геноциду українців. Про це Кулеба написав у Твіттері , опублікувавши фрагмент ток-шоу «Своя правда» з Романом Бабаяном на телеканалі НТВ.





Міністр закордонних справ Дмитро Кулеба: «Розпалювання геноциду на російському державному телебаченні в розпалі. Вони визнають, що Росія бомбить критично важливу інфраструктуру України, щоб створити нестерпні умови життя для мирного населення, і закликають до нових ударів. Російська державна пропаганда в ЄС та інших країнах має бути повністю заборонена», - зазначив пан Кулеба.

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