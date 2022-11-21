SBS УКРАЇНСЬКОЮ МОВОЮ

Україна сьогодні - 21/11/2022

SBS УКРАЇНСЬКОЮ МОВОЮ

Ukraine calls on all nuclear powers to make it clear to Russia that the world will not tolerate irresponsible statements on the possible use of nuclear weapons..jpg

Ukrainian Foreign Minister Dmytro Kuleba has called on the EU and other countries around the world to ban the broadcasting of Russia's state television channels that continue to call for missile strikes on Ukraine's critical civilian infrastructure and the genocide of Ukrainians. Mr Kuleba said this on his Twitter account and released a fragment of the talk show "Svoya Pravda" with Roman Babayan on the NTV channe. Credit: Ukrinform.

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Published 21 November 2022 at 12:46pm, updated 2 hours ago at 12:49pm
By Viktoriia Berezka
Source: SBS
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21/11/2022. Добірка новин із героїчної України. "Сьогодні 270-й день повномасштабної війни. Понад 4700 ракет застосувала Росія. Сотні наших міст просто спалені. Тисячі людей загинули. Сотні тисяч силою депортовані в Росію. Мільйони поїхали з України до інших країн, рятуючись від війни. Ми маємо це зупинити. Маємо зупинити російську агресію”, - зазначив у своєму зверненні до учасників Міжнародної організації Франкофонія Президент Володимир Зеленський, інформує пресслужба Офісу Президента..

Published 21 November 2022 at 12:46pm, updated 2 hours ago at 12:49pm
By Viktoriia Berezka
Source: SBS
Available in other languages
Президент України наголосив, що минулого вівторка Росія здійснила по території України майже сто ракетних ударів. Як наслідок, понад 20 мільйонів людей залишилися без світла. А через ракетне ураження енергетики відключилися реактори на двох українських АЕС, додав він.
Міністр закордонних справ Дмитро Кулеба вкотре закликав ЄС та інші країни світу заборонити трансляцію державного телебачення російської федерації через продовження відвертих закликів до ракетних ударів по критичній цивільній інфраструктурі України та геноциду українців. Про це Кулеба написав у
Твіттері
, опублікувавши фрагмент ток-шоу «Своя правда» з Романом Бабаяном на телеканалі НТВ.

Міністр закордонних справ Дмитро Кулеба: «Розпалювання геноциду на російському державному телебаченні в розпалі. Вони визнають, що Росія бомбить критично важливу інфраструктуру України, щоб створити нестерпні умови життя для мирного населення, і закликають до нових ударів. Російська державна пропаганда в ЄС та інших країнах має бути повністю заборонена», - зазначив пан Кулеба.
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Ukrainian Parliament Commissioner for Human Rights Dmytro Lubinets has called on the international community to respond to another shelling by Russian troops of the Zaporizhzhia NPP site..jpg
Ukrainian Parliament Commissioner for Human Rights Dmytro Lubinets has called on the international community to respond to another shelling by Russian troops of the Zaporizhzhia NPP site. In a post on Telegram, he wrote: “Today, more than ten attacks on the ZNPP site were recorded. Russia continues to demonstrate its ‘status’ as a terrorist country. The shelling resulted in damage to the station's infrastructure.” According to Lubinets, that refers to the infrastructure that would allow the fifth and sixth power units to be launched to restore electricity production at the Zaporizhzhia NPP for Ukraine's needs. Credit: Ukrinform
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