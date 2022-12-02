Україна сьгодні - 2/12/2022

Відповідаючи на запитання на New York Times DealBook Summit, коли, на його думку, закінчиться війна, Глава держави констатував:



Українці – реалісти й розуміють, що воюють із Російською Федерацією, а на їхній території відбуваються наймасштабніші бойові дії з часів Другої світової. Вони супроводжуються воєнними злочинами: катуваннями, зґвалтуваннями, ракетними ударами по цивільних об’єктах та інфраструктурі. «Закінчиться тоді, коли ми переможемо або коли цього захоче Російська Федерація. Може так статися, що РФ захоче тільки тоді, коли відчуватиме, що вона слабка, перебуває в ізоляції та в неї немає партнерів», – зазначив Президент України.

Саме тому, за його словами, такою важливою є підтримка України з боку партнерів і всього вільного світу. Глава держави висловив подяку за допомогу Україні, підтримку наших громадян, які були змушені шукати прихистку в різних країнах світу, рятуючись від війни. Водночас Володимир Зеленський закликав не повторювати наративи Росії, яка намагається рахувати вартість наданої Україні міжнародної допомоги чи порівнювати війну в нашій країні з іншими конфліктами. Глава держави також зазначив, що вартість цієї війни вимірюється найперше в життях українських громадян, які воюють за свободу й демократію не тільки в Україні, а й в усьому світі.



«Тому що, якщо Україна не витримає, ця війна розповзеться на інші території і, може, навіть на інші континенти» .





Віце-прем'єрка з європейської та євроатлантичної інтеграції України Ольга Стефанішина заявила, що всі 30 країн-членів НАТО погоджуються з необхідністю вступу України до Альянсу. Про це вона повідомила під час Київського безпекового форуму: "Ми маємо прогрес у питанні наближення до НАТО. На останній міністерській зустрічі у Бухаресті всі 30 країн-членів НАТО погодилися з необхідністю надання Україні членства в Альянсі…" - зазначила п-і Стефанішина.





Під час дводенного візиту до Великобританії Перша леді України Олена Зеленська зустрілася 30 листопада з Його Величністю королем Чарльзом ІІІ, а також побувала на прийомі у королеви-консорта Камілли - про це повідомляє Dойче Dелле. Разом з королем Великобританії Чарльзом ІІІ Олена Зеленська взяла участь в офіційній церемонії відкриття центру для біженців з України, розташованому в Українському католицькому соборі в Лондоні. В цьому центрі, який працює з серпня, українці можуть отримати інформацію щодо поселення та довгострокового проживання у Великобританії.



