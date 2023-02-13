Війна у 2014 - 2023 роках і українська культура

Серед воєнних злочинів, які вчиняють російські окупанти в Україні, особливе місце посідають злочини проти культурної спадщини.jpeg

Серед воєнних злочинів, які вчиняють російські окупанти в Україні, особливе місце посідають злочини проти культурної спадщини. Credit: Ukrinform

Get the SBS Radio app

Other ways to listen

365 DAYS of RUSSIA'S full-scale INVASION. 9 years of war against Ukraine - 365 днів у війні, що триває 9 років... Дещо до теми війни і культури від журналістки Людмили Павленко. Міністр культури й інформаційної політики Олександр Ткаченко, як повідомляла аґенція Укрінформ, іще минулого року закликав позбавити РФ статусу члена ЮНЕСКО через порушення міжнародного права й конвенцій. Він наголосив, що внаслідок збройного наступу Росії на Україну знищуються численні об’єкти цивільного характеру та об’єкти культурної спадщини, безліч історичних і архітектурних пам’яток і об’єктів перебувають під загрозою...

Твори художниці Марії Примаченко.jpg
Під час наступу російських військ у смт Іванків Київської області згорів історико-краєзнавчий музей, де зберігалося близько двох з половиною десятків робіт всесвітньо відомої художниці Марії Примаченко. Про це повідомила директор Вишгородського історико-культурного заповідника Влада Литовченко. «Збройний наступ Росії на Україну знищує численні об'єкти цивільного характеру та об'єкти культурної спадщини в Україні. Ще однією з непоправних втрат історико-культурного надбання України є знищення агресором у ці пекельні для нашої країни дні Іванківського історико-краєзнавчого музею, де серед великої кількості цікавих експонатів та тематичних експозицій гордістю і прикрасою були роботи видатної української художниці Марії Примаченко», - написала В. Литовченко. (З архіву історико-краєзнавчого музею)
Share

Latest podcast episodes

SBS Ukrainian

Бюлетень SBS новин - 13-02-2023

Volodymyr Zelenskyy meets with senior members of JP Morgan, takes part in investment summit organized by holding..jpeg

Україна сьогодні - 13-02-2023

Military mobility continues on the Donbass frontline in Ukraine

Україна сьогодні – 12/02/2023

SBS Ukrainian

SBS новини українською – 12/02/2023