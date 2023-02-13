Під час наступу російських військ у смт Іванків Київської області згорів історико-краєзнавчий музей, де зберігалося близько двох з половиною десятків робіт всесвітньо відомої художниці Марії Примаченко. Про це повідомила директор Вишгородського історико-культурного заповідника Влада Литовченко. «Збройний наступ Росії на Україну знищує численні об'єкти цивільного характеру та об'єкти культурної спадщини в Україні. Ще однією з непоправних втрат історико-культурного надбання України є знищення агресором у ці пекельні для нашої країни дні Іванківського історико-краєзнавчого музею, де серед великої кількості цікавих експонатів та тематичних експозицій гордістю і прикрасою були роботи видатної української художниці Марії Примаченко», - написала В. Литовченко. (З архіву історико-краєзнавчого музею)
Війна у 2014 - 2023 роках і українська культура
Серед воєнних злочинів, які вчиняють російські окупанти в Україні, особливе місце посідають злочини проти культурної спадщини. Credit: Ukrinform
365 DAYS of RUSSIA'S full-scale INVASION. 9 years of war against Ukraine - 365 днів у війні, що триває 9 років... Дещо до теми війни і культури від журналістки Людмили Павленко. Міністр культури й інформаційної політики Олександр Ткаченко, як повідомляла аґенція Укрінформ, іще минулого року закликав позбавити РФ статусу члена ЮНЕСКО через порушення міжнародного права й конвенцій. Він наголосив, що внаслідок збройного наступу Росії на Україну знищуються численні об’єкти цивільного характеру та об’єкти культурної спадщини, безліч історичних і архітектурних пам’яток і об’єктів перебувають під загрозою...
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